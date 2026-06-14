خانواده نیمار در ویلایی ۱۲.۵ میلیون یورویی مستقر شدند (عکس)

به گزارش ایلنا، در حالیکه نیمار جونیور خود را برای حضور در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند، خانواده و دوستان نزدیک او نیز از مدت‌ها قبل مقدمات حضور در آمریکا را فراهم کرده‌اند تا این تورنمنت را از نزدیک دنبال کنند.

ستاره ۳۴ ساله فوتبال برزیل که چهارمین و به احتمال زیاد آخرین جام جهانی دوران حرفه‌ای خود را تجربه می‌کند، در نخستین دیدارهای تیمش غایب بوده، اما انتظار می‌رود با بازگشت او تب فوتبال در میان هواداران برزیلی بیش از پیش افزایش پیدا کند.

در همین راستا، خانواده نیمار یک ویلای مجلل در منطقه‌ای لوکس در فلوریدا اجاره کرده‌اند؛ اقامتگاهی بزرگ که دارای ۱۶ اتاق است و ارزش تقریبی آن به ۱۲.۵ میلیون یورو می‌رسد.

بر اساس گزارش منتشرشده، هزینه اجاره هر تخت در این مجموعه روزانه حدود ۳ هزار و ۳۷۰ یورو برآورد شده است. گفته می‌شود پدر نیمار حاضر شده این هزینه سنگین را پرداخت کند تا بتواند آخرین حضور فرزندش در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان را از نزدیک تماشا کند.

این ویلای لوکس تنها به اتاق‌های متعدد محدود نمی‌شود. استخر اختصاصی، سالن بدنسازی، زمین بسکتبال، اتاق بازی، سالن آرکید و حتی بولینگ از جمله امکانات ویژه این مجموعه هستند. همچنین بخشی از دکوراسیون داخلی خانه با الهام از مجموعه مشهور «جنگ ستارگان» طراحی شده است.

موقعیت جغرافیایی این اقامتگاه نیز جالب توجه است؛ چرا که تنها حدود ۱۲ دقیقه با مجموعه تفریحی دیزنی‌ورلد فاصله دارد و به همین دلیل یکی از مقاصد محبوب گردشگران ثروتمند در فلوریدا به شمار می‌رود.

در سوی دیگر، نیمار هم‌اکنون همراه با تیم ملی برزیل در نیویورک حضور دارد و شاگردان کارلو آنچلوتی خود را برای ادامه رقابت‌های جام جهانی آماده می‌کنند. برزیل در گروه C این مسابقات با تیم‌های مراکش، هاییتی و اسکاتلند همگروه است و امیدوار است با بازگشت فوق‌ستاره خود، شانس بیشتری برای رسیدن به مراحل پایانی رقابت‌ها داشته باشد.

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