رییس فدراسیون در پاسخ به نیویورک تایمز یاد «ماکان نصیری» را زنده کرد
تاج: رسالت ما حضور در جام جهانی به نام «میناب١۶٨» بود
رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به خبرنگار نیویورک تایمز یاد ماکان نصیری را زنده کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، مهدی تاج در حاشیه تمرین امروز تیم ملی در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای بینالمللی درباره آمادهسازی تیم در مکزیک به جای آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگار رویترز توضیح داد: «در ابتدا باید از شما به دلیل حضور در تمرین تیم ملی ایران تشکر کنم. همچنین تشکر ویژهای از رئیسجمهور، معاون او و مردم مکزیک دارم که همهگونه همکاری را با تیم ما داشتند. البته گلایهای هم از میزبان دیگر جام دارم که حداقل برای ایران، هیچیک از پروتکلهای بینالمللی و مسابقات جام جهانی را رعایت نکرد.»
وی در پاسخ به سوال خبرنگار نیویورک تایمز درباره نشان روی لباس خود «میناب ۱۶۸» عنوان کرد: «همه میدانید ۱۶۸ کودکِ در حال تحصیل که همگی کمتر از ۹ یا ۱۰ ساله بودند، بدون مقدمه و بحث قبلی، در حالی که کشور ما در حال مذاکره بود، یکباره و در شرایطی که سر کلاس درس خود بودند، هدف بمباران قرار گرفتند و همگی به شهادت رسیدند. از پسربچهای به نام ماکان نصیری تنها یک جفت کفش باقی ماند و هیچ اثر دیگری از او پیدا نشد. رسالت ما این بود که تیممان با نام «میناب ۱۶۸» در جام جهانی شرکت کند.»
رئیس فدراسیون فوتبال درباره این موضوع که ظاهراً قرار است عدهای با پرچم رژیم گذشته وارد ورزشگاه SOFI لسآنجلس شوند و وزیر ورزش ایران هم اعلام کرده که هر زمان این کار انجام شود، بازیکنان ما بازی را متوقف کرده و از زمین خارج میشوند، به تلویزیون بلژیک گفت: «فیفا مسئولیتی در قبال اجرای پروتکلها دارد. البته دولت آمریکا چندان به این پروتکلها پایبند نبوده و یکی از این موارد نیز این است که باید پرچم رسمی کشور در استادیوم باشد. ما هم پرچم رسمی کشورمان را به فیفا اعلام کردهایم. فیفا تلاش میکند و همکاریهای بسیار خوبی برای رفع مشکلات داشته است.»
تاج درباره اظهارنظر رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه ظاهراً قرار است فردا توافقی بین دو کشور صورت بگیرد و اینکه آیا این موضوع تأثیری در فعالیت تیم ملی ایران در جام جهانی خواهد داشت، عنوان کرد: «تیم ما برای فوتبال به اینجا آمده و تمام تمرکزش روی فوتبال است. بهترین تدارک برای تیم دیده شده و شرایط خوبی برای آن فراهم شده است. از هر نوع توافقی که به سود منافع کشورمان و در راستای صلح باشد استقبال میکنیم، اما تمرکز تیم ملی در حال حاضر روی بازیهای پیشِرو است.»