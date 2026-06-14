به گزارش ایلنا، همزمان با برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶، رسانه‌های معتبر ورزشی و عمومی جهان به سراغ بررسی طراحی لباس تیم‌های ملی رفته‌اند و فهرست‌هایی از زیباترین و ضعیف‌ترین کیت‌های این دوره منتشر کرده‌اند؛ رتبه‌بندی‌هایی که نشان می‌دهد سلیقه در دنیای فوتبال همچنان موضوعی کاملاً نسبی است.

نشریه اتلتیک در ارزیابی خود، پیراهن خانگی تیم ملی غنا را در صدر فهرست قرار داده است. این رسانه با اشاره به الهام گرفتن طراحی لباس از پارچه سنتی «کِنتِه» غنا، آن را به «یک تار عنکبوت رنگارنگ و عظیم» تشبیه کرده و از آن به عنوان یکی از خلاقانه‌ترین طراحی‌های جام یاد کرده است.

در مقابل، پیراهن شطرنجی سنتی کرواسی چندان مورد استقبال این رسانه قرار نگرفته و در بخش لباس‌های دوم نیز کیت کوراسائو بهترین امتیاز را کسب کرده است.

تمجید فرانسوی‌ها از لباس بلژیک

روزنامه فرانسوی (20 Minutes) پیراهن دوم بلژیک را در میان پنج لباس برتر جام جهانی قرار داده است. این رسانه با اشاره به طراحی الهام‌گرفته از آثار نقاش مشهور بلژیکی، «رنه ماگریت»، این لباس را «واقعاً استثنایی» توصیف کرده است.

در گزارش این روزنامه آمده است: «ترکیب رنگ‌های آبی روشن و صورتی، ادای احترامی هنرمندانه به ماگریت است. عناصر سوررئالیستی و فوتبال در کنار عبارت معروف "این یک پیراهن نیست" که روی یقه نقش بسته، طراحی متفاوتی را خلق کرده‌اند.»

پیراهن‌های خانگی آمریکا، آلمان و نروژ و همچنین لباس دوم مشکی‌رنگ نیوزیلند نیز در میان برترین‌های این فهرست قرار گرفته‌اند.

اختلاف نظر درباره بلژیک

روزنامه The Observer رویکرد متفاوتی داشته است. این رسانه ضمن قرار دادن لباس اول بلژیک در صدر رتبه‌بندی خود و توصیف آن به عنوان «پیراهنی سنتی، آتشین و جذاب»، لباس دوم این تیم را در میان ضعیف‌ترین طراحی‌های جام قرار داده است.

این روزنامه در توصیفی تند نوشت: «نه، نه و باز هم نه. این طراحی بیشتر شبیه یک لباس خواب کودکانه است تا پیراهن فوتبال.»

با این حال، نیویورک تایمز دیدگاهی کاملاً متفاوت دارد. این رسانه لباس دوم بلژیک را بهترین پیراهن جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی کرده و آن را محبوب‌ترین طراحی میان تمام تیم‌ها دانسته است.

سردبیر بخش مد این روزنامه نوشته است: «امیدواریم این لباس بیش از یک بار در مسابقات استفاده شود. این محبوب‌ترین پیراهن جام برای من است. حتی لباس اول بلژیک هم بسیار چشم‌نواز است و بیشتر به یک تی‌شرت مدرن شباهت دارد تا یک پیراهن ورزشی.»

ژاپن محبوب بریتانیایی‌ها

روزنامه انگلیسی میرر لباس دوم بلژیک را در رتبه هفدهم قرار داده و معتقد است این طراحی اگرچه چشمگیر است، اما شباهت زیادی به نمونه‌های قبلی دارد.

در عوض، این رسانه پیراهن خانگی ژاپن را بهترین لباس جام معرفی کرده است. در گزارش میرور آمده است: «لوگوی مرکزی، خطوط روان طراحی و تغییر تدریجی رنگ‌ها از روشن به تیره، این پیراهن را به چشمگیرترین لباس مسابقات تبدیل کرده است.»

کوراسائو؛ محبوب بزرگ هواداران

در سوی دیگر، روزنامه ایندیپندنت لباس ژاپن را در رتبه هشتاد و هشتم از میان ۹۶ پیراهن خانگی و دوم قرار داده و آن را یکی از ضعیف‌ترین طراحی‌ها دانسته است.

این رسانه اما لباس دوم کوراسائو را زیباترین پیراهن جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی کرده؛ لباسی که به گفته این روزنامه به دلیل استقبال گسترده هواداران، تقریباً در همه فروشگاه‌ها ناموجود شده است.

ایندیپندنت درباره این طراحی نوشته است: «همه‌چیز در این لباس بی‌نقص است؛ از رنگ زرد ملایم و آستین‌های آبی گرفته تا لوگوی کلاسیک آدیداس و یقه‌ای که حس نوستالژی را زنده می‌کند. این پیراهن تصویری از کشوری را نشان می‌دهد که آمده از فوتبال لذت ببرد.»

همچنین لباس دوم بلژیک در رتبه هفتم این فهرست قرار گرفته و ایندیپندنت از جسارت طراحان آن تمجید کرده است: «این لباس در مرز زشت بودن حرکت می‌کند، اما دقیقاً به همین دلیل دوست‌داشتنی است.»

اسپانیا، قهرمان طراحی از نگاه «سان»

روزنامه سان رویکرد محافظه‌کارانه‌تری داشته و به هر دو لباس بلژیک نمره ۶ از ۱۰ داده است؛ نمره‌ای که نشان می‌دهد این طراحی‌ها موفق بوده‌اند اما نتوانسته‌اند در میان بهترین‌ها قرار بگیرند.

از نگاه این رسانه، اسپانیا برنده اصلی رقابت طراحی پیراهن‌هاست. لباس خانگی لاروخا نمره ۹ از ۱۰ و لباس دوم این تیم نمره کامل ۱۰ را دریافت کرده است.

سان در توصیف لباس دوم اسپانیا نوشته است: «بسیاری اسپانیا را یکی از مدعیان قهرمانی جام جهانی می‌دانند، اما با این دو پیراهن، آنها می‌توانند مدعی عنوان زیباترین لباس‌های مسابقات هم باشند. لباس سفید دوم اسپانیا از همین حالا یک طراحی کلاسیک به شمار می‌رود.»

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