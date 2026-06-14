خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در آخرین تمرین پیش از سفر به لس‌انجلس

ملی‌پوشان به اسم «ایران» هم‌قسم شدند

ملی‌پوشان به اسم «ایران» هم‌قسم شدند
کد خبر : 1798660
لینک کوتاه کپی شد.

ملی‌پوشان در آخرین تمرین خود در تیخوانا پیش از سفر به لس‌انجلس با تشکیل حلقه اتحاد، برای موفقیت تیم ملی هم‌قسم شدند.

به گزارش ایلنا و به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی، تمامی اعضای تیم ملی فوتبال ایران با حضور مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال در ابتدای آخرین تمرین پیش از سفر به لس آنجلس با تشکیل حلقه اتحاد، در آستانه نخستین دیدار خود در جام جهانی برای خوشحالی مردم ایران هم‌قسم شدند.

امیر قلعه‌نویی با رمز «تا پای جان برای ایران» و «یا علی» و هم‌نوایی ملی‌پوشان با این دو رمز از بازیکنان خود خواست تا آخرین نفس برای موفقیت «ایران» در جام‌جهانی مبارزه کنند.

مهدی طارمی نیز به نمایندگی از بازیکنان گفت که باید برای شادی مردم از بازی اول دست به دست هم دهیم و از الان تا پایان مسابقات با تمرکز کامل برای رسیدن به هدف تلاش کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی