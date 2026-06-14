حضور تاج و نایب رییس سنای مکزیک در کنار ملیپوشان
تمرین تیم ملی با همه نفرات پیش از سفر به لس آنجلس
آخرین تمرین تیم ملی در کمپ تیخوانا برای دیدار با نیوزلند عصر دیروز به وقت محلی و از ساعت ۱۸ برگزار شد.
به گزارش ایلنا و بخش رسانهای تیم ملی، در این تمرین مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال و نایب رئیس مجلس سنای مکزیک حضور داشتند و از نزدیک در جریان تمرینات بازیکنان ایران قرار گرفتند.
در ابتدای این تمرین، امیر قلعهنویی در حضور نایب رییس سنای مکزیک و رییس سابق انجمن دوستی ایران و مکزیک از مهماننوازی دولت و مردم مکزیک قدردانی کرد.
در این تمرین تمامی بازیکنان حضور داشتند و تمرینات کادرفنی را اجرا کردند.
بازیکنان کشورمان امروز پس از خروج نمایندگان پرتعداد رسانهها، تمرینات تاکتیکی متنوعی را با توجه به شرایط فنی تیم نیوزیلند پشت سر گذاشتند.
دروازهبانان تیم ملی نیز تمرینات اختصاصی خود را با کادر فنی انجام دادند.
تمرکز بر برنامههای تاکتیکی در دو فاز دفاع و حمله و تمرین ضربات ایستگاهی مهمترین بخشهای تمرین آخر تیم ملی پیش از سفر به تیخوانا بود.
تیم ملی فردا عصر برای انجام دیدار برابر نیوزیلند عازم آنجلس خواهد شد.