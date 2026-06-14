به گزارش ایلنا، رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ امروز یکشنبه ۲۴ خرداد و بامداد و شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد با برگزاری شش مسابقه در گروه‌های E، F، G و H ادامه پیدا می‌کند.

در نخستین دیدار، تیم ملی آلمان از گروه E به مصاف کوراسائو خواهد رفت. آلمان که یکی از مدعیان اصلی این رقابت‌ها به شمار می‌رود، امیدوار است کار خود را با کسب سه امتیاز آغاز کند.

در دیگر مسابقه امشب، هلند و ژاپن از گروه F در ورزشگاه دالاس برابر یکدیگر قرار می‌گیرند؛ دیداری که می‌تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت صدرنشینی این گروه داشته باشد.

بامداد دوشنبه نیز دو مسابقه دیگر برگزار می‌شود که در یکی از آن‌ها ساحل عاج و اکوادور از گروه E رودرروی هم قرار می‌گیرند. همچنین سوئد و تونس در چارچوب رقابت‌های گروه F به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

برنامه مسابقات عصر و شب دوشنبه نیز با دیدار اسپانیا و کیپ‌ورد از گروه H آغاز می‌شود و در ادامه بلژیک و مصر از گروه G برابر هم صف‌آرایی خواهند کرد؛ گروهی که تیم ملی ایران نیز در آن حضور دارد.

برنامه کامل مسابقات امروز و فردا به وقت ایران:

یکشنبه ۲۴ خرداد

ساعت ۲۰:۳۰ | آلمان - کوراسائو | ورزشگاه هیوستون

ساعت ۲۳:۳۰ | هلند - ژاپن | ورزشگاه دالاس

دوشنبه ۲۵ خرداد

ساعت ۰۲:۳۰ | ساحل عاج - اکوادور | ورزشگاه فیلادلفیا

ساعت ۰۵:۳۰ | سوئد - تونس | ورزشگاه مونتری مکزیک

ساعت ۱۹:۳۰ | اسپانیا - کیپ‌ورد | ورزشگاه مرسدس‌بنز

ساعت ۲۲:۳۰ | بلژیک - مصر | ورزشگاه سیاتل

گروه‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶:

گروه A: مکزیک، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، چک

گروه B: کانادا، سوئیس، قطر، بوسنی

گروه C: برزیل، مراکش، اسکاتلند، هاییتی

گروه D: آمریکا، استرالیا، پاراگوئه، ترکیه

گروه E: آلمان، اکوادور، ساحل عاج، کوراسائو

گروه F: هلند، ژاپن، تونس، سوئد

گروه G: بلژیک، ایران، مصر، نیوزیلند

گروه H: اسپانیا، اروگوئه، عربستان، کیپ‌ورد

گروه I: فرانسه، سنگال، نروژ، عراق

گروه J: آرژانتین، اتریش، الجزایر، اردن

گروه K: پرتغال، کلمبیا، ازبکستان، کنگو

گروه L: انگلیس، کرواسی، پاناما، غنا

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