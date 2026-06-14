به گزارش ایلنا، وینیسیوس جونیور پس از تساوی تیم ملی برزیل مقابل مراکش در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، درباره شرایط این مسابقه و عملکرد سلسائو صحبت کرد.

مهاجم برزیل که با گل خود نقش مهمی در بازگشت تیمش به بازی و کسب یک امتیاز داشت، اعتقاد دارد دریافت گل زودهنگام روند مسابقه را برای تیمش دشوار کرد.

او درباره فشار نخستین بازی در جام جهانی گفت: «وقتی خیلی زود گل دریافت می‌کنید، شرایط بازی کاملاً تغییر می‌کند. بعد از آن توانستیم کنترل بیشتری روی مسابقه داشته باشیم، بازی را بازتر کنیم و مالکیت توپ را در اختیار بگیریم. بازی نخست در چنین تورنمنتی همیشه با فشار زیادی همراه است و این موضوع طبیعی است.»

وینیسیوس در ادامه به تفاوت شرایط این دوره از جام جهانی با تجربه قبلی خود اشاره کرد و افزود: «در جام جهانی گذشته بازیکن بسیار جوان‌تری بودم، اما امروز تجربه بیشتری دارم. البته در کنار این تجربه، فشار بیشتری هم روی من وجود دارد، اما فکر می‌کنم برای هر اتفاقی که در این رقابت‌ها رخ دهد آماده هستم.»

او همچنین درباره شرایط محیطی مسابقات گفت: «زمین‌ها و شرایط بازی متفاوت است. هوا بسیار گرم است و باید خودمان را با این وضعیت تطبیق دهیم، چون در این مسابقات همه چیز با سرعت زیادی اتفاق می‌افتد.»

ستاره برزیلی درباره دشواری‌های تیمش در خلق موقعیت‌های بیشتر اظهار داشت: «سرمربی از ما خواسته بود مالکیت توپ بیشتری داشته باشیم و گردش توپ را از یک سمت به سمت دیگر زمین افزایش دهیم. فکر می‌کنم در این بخش موفق بودیم، اما نتوانستیم فرصت‌های بیشتری خلق کنیم، چون مراکش به‌خوبی دفاع کرد. ماهیت این رقابت‌ها همین است و باید بتوانیم خودمان را با شرایط مختلف وفق دهیم.»

وی در پایان تأکید کرد: «باید این مسابقه را به‌دقت تحلیل کنیم. بدون شک نکات مثبتی در عملکردمان وجود داشت، اما همچنان باید پیشرفت کنیم. بازی بعدی خیلی زود فرا می‌رسد و ما باید در آن به پیروزی برسیم؛ هیچ نتیجه‌ای جز برد برای ما قابل قبول نیست.»

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