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جام جهانی ۲۰۲۶؛

کلارک: پیروزی مقابل هائیتی بهترین شروع برای اسکاتلند بود

کلارک: پیروزی مقابل هائیتی بهترین شروع برای اسکاتلند بود
کد خبر : 1798598
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سرمربی تیم ملی اسکاتلند پس از برتری یک بر صفر شاگردانش برابر هائیتی در هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶، این پیروزی را نتیجه تلاش جمعی بازیکنان دانست و تأکید کرد که تیمش با کسب سه امتیاز، شروعی ایده‌آل در مسابقات داشته است.

به گزارش ایلنا، استیو کلارک، سرمربی تیم ملی اسکاتلند، پس از پیروزی یک بر صفر مقابل هائیتی در نخستین دیدار دو تیم در جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد بازیکنانش ابراز رضایت کرد و این برد را گامی مهم در مسیر صعود از مرحله گروهی دانست.

کلارک در نشست خبری پس از مسابقه اظهار کرد: «در جام جهانی مهم‌ترین موضوع کسب نتیجه است و خوشحالم که توانستیم با سه امتیاز زمین را ترک کنیم. بازیکنانم در طول مسابقه تمرکز خود را حفظ کردند و در لحظات دشوار نیز شخصیت واقعی تیم را نشان دادند.»

وی با اشاره به نمایش جنگنده هائیتی افزود: «حریف ما تیمی سختکوش و باانگیزه بود و کار را برای ما دشوار کرد، اما بازیکنان اسکاتلند با نظم تاکتیکی و تلاش فراوان توانستند برتری خود را حفظ کنند.»

سرمربی اسکاتلند همچنین از عملکرد خط دفاعی تیمش تمجید کرد و گفت: «ثبت کلین‌شیت در بازی نخست اهمیت زیادی دارد. این پیروزی می‌تواند اعتمادبه‌نفس بازیکنان را برای دیدارهای آینده افزایش دهد.»

تیم ملی اسکاتلند با این برد ارزشمند صدرنشین گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ شد و با روحیه‌ای بالا خود را برای دیدار حساس بعدی مقابل مراکش آماده می‌کند.

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