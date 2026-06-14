به گزارش ایلنا، سباستین میگنه، سرمربی تیم ملی هائیتی، پس از شکست یک بر صفر شاگردانش مقابل اسکاتلند در دیدار نخست گروه C جام جهانی ۲۰۲۶، اعلام کرد که تیمش نمایش قابل قبولی ارائه داده و شایسته احترام بوده است.

میگنه در نشست خبری پس از مسابقه اظهار داشت: «بازیکنانم با تمام وجود جنگیدند و تا آخرین لحظه برای کسب نتیجه تلاش کردند. مقابل تیمی باتجربه و سازمان‌یافته بازی کردیم اما نشان دادیم که هائیتی تنها برای حضور در جام جهانی نیامده است.»

سرمربی هائیتی با اشاره به فرصت‌های از دست رفته تیمش افزود: «در نیمه دوم موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتیم و می‌توانستیم نتیجه را تغییر دهیم. از نظر ذهنی و تاکتیکی عملکرد خوبی داشتیم و باید همین مسیر را ادامه دهیم.»

وی همچنین درباره ادامه رقابت‌های گروه C گفت: «هنوز دو مسابقه دیگر برابر برزیل و مراکش پیش رو داریم. این شکست پایان کار ما نیست و برای کسب امتیاز در دیدارهای آینده خواهیم جنگید.»

هائیتی در نخستین حضور خود در جام جهانی پس از ۵۲ سال، برابر اسکاتلند با تک گل جان مک‌گین شکست خورد و در حال حاضر بدون امتیاز در جدول گروه C قرار دارد.

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