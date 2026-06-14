جام جهانی ۲۰۲۶؛
میگنه: برابر اسکاتلند شجاعانه جنگیدیم؛ هنوز چیزی را از دست ندادهایم
سرمربی تیم ملی هائیتی پس از شکست یک بر صفر برابر اسکاتلند در هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد بازیکنانش ابراز رضایت کرد و تأکید داشت که تیمش با وجود نتیجه، شخصیت و توانایی رقابت در بالاترین سطح فوتبال جهان را نشان داده است.
به گزارش ایلنا، سباستین میگنه، سرمربی تیم ملی هائیتی، پس از شکست یک بر صفر شاگردانش مقابل اسکاتلند در دیدار نخست گروه C جام جهانی ۲۰۲۶، اعلام کرد که تیمش نمایش قابل قبولی ارائه داده و شایسته احترام بوده است.
میگنه در نشست خبری پس از مسابقه اظهار داشت: «بازیکنانم با تمام وجود جنگیدند و تا آخرین لحظه برای کسب نتیجه تلاش کردند. مقابل تیمی باتجربه و سازمانیافته بازی کردیم اما نشان دادیم که هائیتی تنها برای حضور در جام جهانی نیامده است.»
سرمربی هائیتی با اشاره به فرصتهای از دست رفته تیمش افزود: «در نیمه دوم موقعیتهایی برای گلزنی داشتیم و میتوانستیم نتیجه را تغییر دهیم. از نظر ذهنی و تاکتیکی عملکرد خوبی داشتیم و باید همین مسیر را ادامه دهیم.»
وی همچنین درباره ادامه رقابتهای گروه C گفت: «هنوز دو مسابقه دیگر برابر برزیل و مراکش پیش رو داریم. این شکست پایان کار ما نیست و برای کسب امتیاز در دیدارهای آینده خواهیم جنگید.»
هائیتی در نخستین حضور خود در جام جهانی پس از ۵۲ سال، برابر اسکاتلند با تک گل جان مکگین شکست خورد و در حال حاضر بدون امتیاز در جدول گروه C قرار دارد.