به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی اسکاتلند با نتیجه یک بر صفر مقابل هائیتی به برتری رسید و نخستین پیروزی خود در تاریخ جام جهانی پس از ۳۶ سال را جشن گرفت.

تنها گل این مسابقه در دقیقه ۲۸ توسط جان مک‌گین به ثمر رسید. ضربه این هافبک اسکاتلندی پس از برخورد به مدافعان هائیتی تغییر مسیر داد و وارد دروازه شد تا سه امتیاز ارزشمند نصیب شاگردان استیو کلارک شود.

مک‌گین که در طول مسابقه نیز عملکرد مؤثری در میانه میدان داشت، پس از پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. او علاوه بر گلزنی، نقش مهمی در کنترل جریان بازی و حفظ برتری تیمش ایفا کرد.

با این نتیجه، اسکاتلند با ۳ امتیاز در صدر گروه C قرار گرفت؛ گروهی که تیم‌های برزیل، مراکش، هائیتی و اسکاتلند در آن حضور دارند. در دیگر دیدار این گروه، برزیل و مراکش به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

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