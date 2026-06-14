جام جهانی ۲۰۲۶؛
جدول گروه C پس از پایان هفته اول؛ اسکاتلند صدرنشین شد/ رقابت فشرده برای صعود
در پایان نخستین دور از مسابقات گروه C جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی اسکاتلند با کسب نخستین پیروزی خود در صدر جدول قرار گرفت و برزیل و مراکش با تساوی برابر یکدیگر در تعقیب صدرنشین هستند.
به گزارش ایلنا، رقابتهای گروه سوم جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری دو دیدار هفته نخست آغاز شد و جدول این گروه پس از نتایج اولیه شکل جالبی به خود گرفت.
در مهمترین دیدار، تیمهای برزیل و مراکش به تساوی ۱-۱ رضایت دادند تا هر دو تیم یک امتیازی شوند. در دیگر مسابقه این گروه نیز اسکاتلند با نتیجه ۱ بر صفر از سد هائیتی گذشت و با سه امتیاز در صدر جدول ایستاد.
بر این اساس، اسکاتلند با ۳ امتیاز و تفاضل گل مثبت یک در جایگاه نخست قرار دارد. مراکش و برزیل هر کدام با یک امتیاز و تفاضل گل صفر در ردههای دوم و سوم ایستادهاند و هائیتی نیز بدون امتیاز در قعر جدول جای گرفته است.
با توجه به تساوی برزیل و مراکش در هفته نخست، دیدارهای آینده این گروه از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود و هر چهار تیم همچنان شانس صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ را در اختیار دارند.