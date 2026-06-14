هائیتی 0 - 1 اسکاتلند | سه امتیاز تاریخی با گل مک گین

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال اسکاتلند و هائیتی از ساعت 4:30 صبح امروز (یکشنبه - به وقت ایران) در دومین دیدار از گروه C رقابت‌های جام جهانی 2026 و در ورزشگاه بوستون به مصاف هم رفتند که‌ این دیدار با پیروزی یک بر صفر اسکاتلند خاتمه یافت.

دو تیم در نیمه نخست اشتیاق زیادی برای گلزنی از خود نشان دادند تا اینکه در دقیقه 29 جان مک گین روی یک توپ برگشتی توسط مدافعان هائیتی، پشت محوطه جریمه حریف صاحب توپ شد و ضربه‌اش پس از برخورد با مدافعان هائیتی، به گل اول اسکاتلند تبدیل شد.

در نیمه دوم هم دو تیم چیز خاصی از خود نشان ندادند و خطر آنچنانی روی دروازه‌های یکدیگر ایجاد نکردند تا در نهایت تنها تفاوت دو تیم پس از پایان بازی همان یک گل نیمه اول باشد که باعث پیروزی اسکاتلندی‌ها شد.

داکنز نازون مهاجم استقلال روی نیمکت هائیتی حضور داشت و فرصت بازی پیدا نکرد.

مصطفی قُربال داور الجزایری قضاوت این دیدار را برعهده داشت و بلگراد از هائیتی و هیکِی از اسکاتلند را با کارت زرد جریمه کرد.

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