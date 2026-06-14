به گزارش ایلنا، محمد وهبی، سرمربی تیم ملی مراکش، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل برزیل در هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد بازیکنان خود تمجید کرد و این نتیجه را حاصل اعتماد به نفس و شخصیت بالای تیمش دانست.

وهبی در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «پیش از بازی گفته بودیم که از برزیل نمی‌ترسیم و بازیکنان این موضوع را در زمین ثابت کردند. ما برای برزیل احترام زیادی قائل هستیم، اما با هویت و سبک خودمان بازی کردیم.»

وی افزود: «مراکش امروز تیمی است که در سطح جهانی مورد احترام قرار گرفته است. گرفتن امتیاز از یکی از مدعیان قهرمانی نشان می‌دهد که توانایی رقابت با هر تیمی را داریم.»

سرمربی مراکش همچنین با اشاره به ادامه رقابت‌های مرحله گروهی اظهار کرد: «این نتیجه اعتماد به نفس بیشتری به ما می‌دهد، اما هنوز راه زیادی در پیش داریم. باید تمرکز خود را حفظ کنیم و برای دیدارهای آینده آماده باشیم.»

دیدار تیم‌های ملی برزیل و مراکش در گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر یک به پایان رسید تا شیرهای اطلس با کسب یک امتیاز ارزشمند، شروع امیدوارکننده‌ای در این رقابت‌ها داشته باشند.

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