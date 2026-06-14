آنچلوتی: باید بهتر شویم / تیم کمی عصبی بود

کارلو آنچلوتی پس از توقف برزیل برابر مراکش در گروه C جام جهانی ۲۰۲۶، با ابراز نارضایتی از نمایش تیمش گفت که بازیکنان برزیل مسابقه را با اضطراب آغاز کردند و نتوانستند کنترل لازم را روی جریان بازی داشته باشند.

سرمربی ایتالیایی سلسائو در نشست خبری پس از مسابقه اظهار داشت: «باید بهتر شویم. بازی را خوب شروع نکردیم. تیم کمی عصبی بود، توپ‌های زیادی را از دست دادیم و در نبردهای فردی موفق عمل نکردیم. نیمه اول خوبی نداشتیم.»

آنچلوتی با اشاره به تغییر شرایط مسابقه در نیمه دوم افزود: «بعد از استراحت عملکردمان بهتر شد و توانستیم کنترل بیشتری روی بازی داشته باشیم، اما همچنان در برخی لحظات به حریف فرصت دادیم. مراکش تیم قدرتمندی است و کیفیت بالایی دارد.»

وی همچنین درباره مشکلات دفاعی تیمش گفت: «در نیمه نخست، مراکش بارها از فشار ما عبور کرد و ضدحملات خطرناکی به وجود آورد. باید در حفظ توپ و مدیریت بازی بهتر عمل کنیم.»

با وجود انتقاد از عملکرد شاگردانش، سرمربی برزیل نتیجه را کاملاً ناامیدکننده ندانست و خاطرنشان کرد: «از این یک امتیاز راضی هستم. طبیعتاً انتظار داشتیم شروع بهتری در جام جهانی داشته باشیم، اما مقابل تیمی بازی کردیم که توانایی‌هایش را به خوبی نشان داد. حالا باید روی مسابقه بعدی تمرکز کنیم.»

برزیل با این تساوی نخستین امتیاز خود را در گروه C کسب کرد و در دیدار بعدی باید به مصاف تیم ملی هائیتی برود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت سلسائو برای صعود به مرحله حذفی داشته باشد.

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