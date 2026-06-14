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جام جهانی ۲۰۲۶؛

وینیسیوس جونیور بهترین بازیکن دیدار برزیل و مراکش شد

وینیسیوس جونیور بهترین بازیکن دیدار برزیل و مراکش شد
کد خبر : 1798582
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تیم ملی برزیل در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر مراکش به تساوی رسید.

به گزارش ایلنا، در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی برزیل و مراکش در ورزشگاهی مملو از تماشاگر به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی ۱-۱ به پایان رسید. نتیجه‌ای که شاید برای مراکشی‌ها شیرین‌تر از برزیل باشد؛ چرا که آن‌ها موفق شدند یکی از مدعیان اصلی قهرمانی را متوقف کنند.

وینیسیوس جونیور با به ثمر رساندن گل تساوی و نمایش تأثیرگذار در فاز هجومی، ستاره برزیل در این مسابقه بود و نقش مهمی در جلوگیری از شکست تیمش ایفا کرد.

 

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