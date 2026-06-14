بیانیه جنجالی فیفا: VAR در بازی قطر - سوئیس خراب شد!

به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) اعلام کرد که سیستم نیمه‌خودکار تشخیص آفساید در بخشی از بازی قطر و سوئیس که به تساوی ۱-۱ انجامید، به درستی عمل نکرد.

فیفا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مشکل تنها مانع از تولید گرافیک انیمیشن قبل از اعلام پنالتی به نفع سوئیس شد. با این حال، داور ویدئویی (VAR) به بررسی صحنه پرداخت و تأیید کرد که موقعیت‌های بازیکنان امبولو و فریولر قانونی بوده است.

در این بیانیه آمده است: "در طول بازی بین قطر و سوئیس در منطقه خلیج سان فرانسیسکو، یک وقفه فنی کوتاه مانع از تولید گرافیک انیمیشن آفساید قبل از اعلام پنالتی به نفع سوئیس در دقیقه ۱۴ شد. این مشکل به سرعت برطرف گردید. روند کار VAR تحت تأثیر این مشکل قرار نگرفت و طبق رویه عادی به بررسی تصمیم در میدان ادامه داد. خطوط استفاده‌شده توسط VAR برای بررسی موقعیت بازیکنان مرتبط نشان نداد که بازیکن مهاجم در هیچ‌یک از دو موقعیت قبل از تصمیم پنالتی در وضعیت آفساید قرار داشته است."

با این تساوی و همچنین تساوی ۱-۱ بین کانادا و بوسنی، تمامی تیم‌ها در گروه B در امتیاز برابر هستند. دور دوم مسابقات روز پنج‌شنبه، ۲۸ خرداد برگزار خواهد شد.

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