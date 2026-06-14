چهارمین تساوی تاریخ برزیل در افتتاحیه جام
مدعی قهرمانی این دوره از جام جهانی، برای چهارمین بار طی تاریخ بازی خود را با تساوی استارت زد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به تساوی ۱-۱ برابر مراکش دست یافت که این اتفاق تنها برای چهارمین بار در تاریخ این تیم در بازیهای افتتاحیه جام جهانی رخ داده است.
برزیل در این بازی که در استادیوم نیوجرسی برگزار شد، در دقیقه ۳۱ توسط وینیسیوس جونیور به گل رسید، اما در دقیقه ۲۰ نیز ایسمائل صیابری از مراکش گل تساوی را به ثمر رساند. این تساوی در حالی رقم خورد که برزیل در ۲۳ دوره گذشته جام جهانی، ۱۷ پیروزی، چهار تساوی و دو شکست را به ثبت رسانده و از این حیث، ۷۹.۷ درصد موفقیت را تجربه کرده است.
تساویهای پیشین برزیل در بازیهای افتتاحیه جام جهانی به سالهای ۱۹۷۴ (مقابل چکسلواکی)، ۱۹۷۸ (مقابل سوئد) و ۲۰۱۸ (مقابل سوئیس) بازمیگردد. این در حالی است که برزیل در جام جهانی ۲۰۲۲ موفق به شکست ۲-۰ صربستان شد و در سالهای گذشته نیز نتایج قابل توجهی را کسب کرده است.