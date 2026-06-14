پرتغال، از لیست مدعیان قهرمانی خارج شد

به گزارش ایلنا، ویتینیا در کنفرانس خبری گفت: "می‌توانم بگویم که ما مدعی قهرمانی هستیم، تیم بسیار قوی داریم، اما ما موردعلاقه نیستیم؛ من از این واژه‌ها استفاده نمی‌کنم. باید این موضوع را در نظر داشته باشیم. ما پتانسیل زیادی داریم و باید آن را به کار بگیریم."

این هافبک جوان پاری‌سن‌ژرمن بر اهمیت تواضع تأکید کرد و افزود: "ما می‌دانیم که تیم ملی ما از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است، با بازیکنانی که در بهترین باشگاه‌های جهان بازی می‌کنند. حتی می‌توانم بگویم که هرگز تیم ملی به این خوبی نداشته‌ایم. اما این به خودی خود در تئوری معنایی ندارد. باید تواضع را حفظ کنیم."

وی همچنین درباره استقبال از تیم ملی در ایالات متحده، کشوری که روز جمعه پس از یک وداع گرم از پرتغال به آنجا رسیدند، ابراز قدردانی کرد و گفت که آنها به نمایندگی از کشور خود بسیار افتخار می‌کنند. تیم ملی پرتغال روز چهارشنبه در هیوستون در گروه K به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد رفت.

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