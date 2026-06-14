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بازگشت ون بروخست به ترکیب هلند با بازگشت برابر ژاپن

بازگشت ون بروخست به ترکیب هلند با بازگشت برابر ژاپن
کد خبر : 1798577
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تیم ملی فوتبال هلند در آستانه شروع جام جهانی ۲۰۲۲، از بازگشت بار ت ور بروگن، دروازه‌بان تیم برای بازی مقابل ژاپن خبر داد. رونالد کومان، سرمربی این تیم اعلام کرد که ور بروگن به طور کامل از مصدومیت خود بهبود یافته است.

به گزارش ایلنا به نقل از NOS Voetbal، ور بروگن، دروازه‌بان تیم برایتون، به دلیل مصدومیت از ناحیه لگن به تمرینات بازگشته و آماده بازی است. کومان در این باره گفت: "او برای بازی کردن آماده است." در صورت عدم حضور ور بروگن، مارک فلیککن، دروازه‌بان بایر لورکوزن به عنوان گزینه دوم در دروازه قرار می‌گیرد و رابین روفس از ساندرلند نیز گزینه سوم خواهد بود.

مسئله دیگری که کومان باید به آن پاسخ دهد، انتخاب مهاجم مرکزی برای بازی مقابل ژاپن است. دنیل مالن در دو بازی اخیر تیم ملی برابر الجزایر و ازبکستان نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد و چندین فرصت گلزنی را از دست داده است. کومان در این زمینه گفت: "تنها او نبود که فرصت‌ها را از دست داد، دیگران نیز همینطور بودند." او همچنین به این نکته اشاره کرد که: "باید ببینیم چه کسی بازی می‌کند. مهاجم اول را باید مشخص کنیم."

همچنین ممفیس دیپای، بهترین گلزن تاریخ هلند نیز یکی از گزینه‌ها برای شروع بازی است. کومان در مورد وضعیت دیپای گفت: "وضعیت او بهبود یافته و او گام‌های بزرگی برداشته است. او صد درصد آماده است و می‌تواند در ترکیب اصلی قرار بگیرد."

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