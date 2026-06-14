به گزارش ایلنا، در یکی از جذاب‌ترین دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی، تیم ملی مراکش در نیمه اول بازی در نیوجرسی برتری قابل توجهی داشت اما در نهایت با تساوی ۱-۱ برابر برزیل به کار خود پایان داد.

مراکش از همان ابتدا با تغییرات پست بازیکنان، برتری خود را به نمایش گذاشت و برزیل که به نظر می‌رسید در شرایطی مضطرب و نامنظم قرار دارد، نتوانست به خوبی واکنش نشان دهد. در دقیقه ۲۲، اسماعیل صیبری با یک ضربه چیپ زیبا و پس از یک پاس فوق‌العاده از دیاز، دروازه آلیسون را باز کرد و تیم تحت هدایت محمد اوحبی به برتری رسید.

فشار مراکش ادامه داشت اما پس از گذشت نیم ساعت، وینیسیوس جونیور با یک شوت محکم، گل تساوی را به ثمر رساند. قهرمان پنج دوره جام جهانی، پس از این گل کمی آرامش یافت و باید از دروازه‌بان خود، بونو، تشکر کند که مانع گلزنی لوکاس پاکتا با یک ضربه نیمه‌هوایی شد.

نیمه دوم با تغییر روند بازی همراه بود و برزیل کنترل بیشتری بر میدان داشت. این تغییر منجر به ایجاد فرصت‌هایی برای تیگو و رافینیا شد که در دقایق مختلف نتوانستند از آن‌ها بهره‌برداری کنند. مراکش که در جام جهانی قبلی به مقام چهارم دست یافته بود، پس از وقفه آب، کمی جان گرفت اما دیگر از ترکیب‌های سریع نیمه اول خبری نبود.

در نهایت، هر دو تیم با کسب یک امتیاز از این دیدار راضی بودند و در دقایق پایانی بیشتر به دنبال عدم شکست بودند.

در دیگر بازی‌های گروه C، تیم‌های اسکاتلند و هایتی در ساعت ۴:۳۰ بامداد شنبه به وقت ایران به مصاف یکدیگر خواهند رفت

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