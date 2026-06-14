مدعی وارد شد: ترکیب احتمالی آلمان مقابل کوراسائو

به گزارش ایلنا، آلمان که در دو دوره گذشته جام جهانی از دور رقابت‌ها حذف شده است، این بار با هدف بازگشت به روزهای اوج خود به میدان خواهد رفت. این تیم در نخستین بازی خود در ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران در شهر هیوستون به مصاف کوراسائو، تیمی که برای نخستین بار در جام جهانی حضور دارد، خواهد رفت.

تیم آلمان در دو بازی تدارکاتی اخیر خود موفق به کسب پیروزی شده است؛ آنها با نتیجه ۴-۰ فنلاند را شکست دادند و در دیداری دیگر با نتیجه ۲-۱ آمریکا را مغلوب کردند. تنها بازیکن باقی‌مانده از تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴، مانوئل نویر، در این مسابقات حضور دارد و در سن ۴۰ سالگی پنجمین جام جهانی خود را تجربه خواهد کرد. نویر که در سال ۲۰۲۴ از تیم ملی کناره‌گیری کرده بود، به تازگی به دعوت یولیان ناگلزمن، سرمربی تیم ملی، دوباره به جمع ملی‌پوشان بازگشته است و به نظر می‌رسد که در این دیدار به عنوان دروازه‌بان اصلی به میدان خواهد رفت.

اگرچه آلمان به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی شناخته نمی‌شود، اما بازیکنانی چون یوشوا کیمیش در خط دفاع و فلوریان ویرتس، لروی سانه، جمال موسیالا و کای هاورتز در خط حمله، امیدهای زیادی را برای این تیم ایجاد کرده‌اند. این بازیکنان تلاش خواهند کرد تا از تکرار ناکامی‌های دو دوره گذشته جلوگیری کنند.

در سوی دیگر، کوراسائو با هدایت دیک آدوکات، سرمربی با تجربه ۷۸ ساله، به دنبال ارائه یک بازی قابل قبول است. این تیم با دو شکست در دیدارهای تدارکاتی اخیر خود، ۱-۴ مقابل اسکاتلند و ۰-۴ برابر آروبا، به جام جهانی آمده است. کوراسائو در گروه E با تیم‌های ساحل عاج و اکوادور هم‌گروه است و امیدوار است با بهره‌گیری از تجربه بازیکنانی چون یورگن لوکادیا و تاهیت چونگ، عملکرد بهتری داشته باشد.

ترکیب احتمالی آلمان: مانوئل نویر؛ یوشوا کیمیش، جاناتان تاه، نیکو شلوتربک، ناتانیل براون؛ الکساندر پاولویچ، لینتون ماینا نمچا، لروی سانه، جمال موسیالا، فلوریان ویرتس؛ کای هاورتز. سرمربی: یولیان ناگلزمن.

ترکیب احتمالی کوراسائو: الوی روم؛ جورلن گاری، ریچدلی بازور، آرماندو اوبیسو؛ شرل فلورانوس، لئاندرو باکونا، لیوانو کومننسیا، دوورون فونویل؛ جونینیو باکونا، تاهیت چونگ، یورگن لوکادیا. سرمربی: دیک آدوکات.

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