به گزارش ایلنا، پس از پیروزی دراماتیک اسکاتلند برابر دانمارک در مرحله پلی‌آف، حالا این تیم باید در برابر هایتی، یکی از تیم‌های ضعیف‌تر جام جهانی، قرار گیرد. یک پیروزی قاطع می‌تواند به اسکاتلند کمک کند تا فشار ناشی از عدم صعود به مرحله گروهی را از دوش خود بردارد.

تیم اسکاتلند که به عنوان «ارتش تار تان» شناخته می‌شود، در فاکس‌بورough با استرس‌هایی مواجه است، اما آماده‌سازی‌های آن‌ها به خوبی پیش رفته است. این تیم در بازی‌های دوستانه خود برابر بولیوی و کوراسائو، هشت گل به ثمر رسانده و تنها یک گل دریافت کرده است. همچنین، اسکات مک‌تومینای مصدوم به بازی برگشته و این به سرمربی استیون کلارک این امکان را می‌دهد که از تمام بازیکنان خود استفاده کند. تبلیغ جدید مک‌تومینای با آدیداس نیز موفقیت‌آمیز بوده و این موارد در ایجاد روحیه تیمی بسیار مؤثر است.

سوال بزرگ پیش از این دیدار، ترکیب خط حمله است. لورنس شنگلند در فرم خوبی قرار دارد و چِ آدامز نیز در کنار این مهاجم جدید رنجرز در برابر بولیوی عملکرد خوبی داشته است. به نظر می‌رسد که استفاده از ترکیب تهاجمی مشابه با آنچه در نیوجرسی به کار گرفته شد، ریسک ارزشمندی باشد.

تیم هایتی در دیدار قبلی خود با نتیجه ۴-۰ برابر نیوزیلند به پیروزی رسید، اما در برابر پرو با نتیجه ۲-۱ شکست خورد. شانس‌های آن‌ها به توانایی ویلسون ایزیدور از ساندرلند و ستاره تیم، داکنز نازون، بستگی دارد تا بتوانند خط دفاعی اسکاتلند را در ضد حملات به چالش بکشند.

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