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نکته ویژه/ برزیل-مراکش: با تنها یک مراکشی!

نکته ویژه/ برزیل-مراکش: با تنها یک مراکشی!
کد خبر : 1798572
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در آستانه مسابقه با برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶، ترکیب تیم ملی مراکش ویژگی جالبی دارد.

به گزارش ایلنا، در اولین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ که روز شنبه در ورزشگاه مت لایف نیویورک برگزار می‌شود، از یازده بازیکن اصلی انتخاب شده توسط سرمربی محمد اوحبی، تنها یک نفر در مراکش به دنیا آمده است. در جزئیات، بونو در کانادا به دنیا آمده، چادی ریاد، اشرف حکیمی، ابراهیم دیاز و اسماعیل صیبری در اسپانیا، عیسی دیوپ، نیل ال آینوی و ایوب بوعادی در فرانسه، بیلال الخنوس در بلژیک و نصیر مزراوی در هلند متولد شده‌اند. تنها بازیکن خط میانی تیم، عزالدین اوناهی، در خاک مراکش به دنیا آمده است.

این موضوع نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجهی برای تیم ملی است که به طور فزاینده‌ای موفق به جذب استعدادهای دیاسپورا مراکشی می‌شود، که احتمالاً به خاطر پتانسیل بالای این تیم که در جام جهانی گذشته به نیمه‌نهایی راه یافته، جذب شده‌اند.

آخرین مثال از این روند، جوان ایوب بوعادی است که در تمام رده‌های سنی تیم ملی فرانسه بازی کرده و حتی تا چند ماه پیش کاپیتان تیم زیر ۲۱ سال فرانسه بود، اما به تازگی تصمیم گرفته است به دعوت مراکش پاسخ مثبت دهد، کشوری که والدینش از آنجا آمده‌اند.

در مقابل، برزیل در تضاد کامل با این استراتژی چندفرهنگی قرار دارد، زیرا ۱۰۰ درصد از ۲۶ بازیکن انتخاب شده توسط کارلو آنچلوتی در خاک برزیل به دنیا آمده‌اند.

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