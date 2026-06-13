انتقاد گری نویل از فیفا به خاطر گل سوئیس مقابل قطر
گری نویل، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان، فیفا را به رفتار دیکتاتوری متهم کرده و از عدم شفافیت در تصمیمگیریهای VAR پس از پنالتی جنجالی که به نفع سوئیس در دیدار مقابل قطر داده شد، انتقاد کرده است.
به گزارش ایلنا، نویل در برنامه تلویزیونی ITV گفت: «فیفا به عنوان پخشکننده میزبان، شواهد تصمیم خود را در اختیار دارد و باید آن را به نمایش بگذارد.» در این دیدار که در ورزشگاه منطقه خلیج سان فرانسیسکو برگزار شد، سوئیس به دلیل خطای دروازهبان قطر، محمود ابوناده، روی رمو فریولر، پنالتی دریافت کرد. اما پس از پخش تصاویری که نشان میداد فریولر در موقعیت آفساید قرار داشته، سوالاتی درباره صحت این تصمیم مطرح شد.
نویل افزود: «چرا فیفا این تصاویر را به ما نشان نمیدهد؟ این دیکتاتوری است که دادهها را در اختیار خود نگهدارند و به طرفداران نشان ندهند. این واقعاً مضحک است.» ایان رایت و دانکن فرگوسن، دیگر کارشناسان حاضر در استودیو ITV نیز به وضوح اعلام کردند که فریولر به نظر آفساید میرسد.
فیفا پیشتر از فناوری نیمهخودکار آفساید در جام جهانی صحبت کرده بود، اما هنوز هیچ تصویری برای تأیید تصمیم خود منتشر نکرده است. لی دیکسون، مدافع پیشین آرسنال، نیز در این باره گفت: «هیچ شکی در مورد پنالتی وجود ندارد، اما او آفساید است. این پنالتی تأیید نخواهد شد.»
در نهایت، قطر با گل دیرهنگام بوعلام خوخی در وقت اضافه، توانست یک امتیاز از این دیدار کسب کند و سوئیس را به خاطر ناکامی در گلزنی مجازات کند.