گزینه جدید سرمربیگری میلان مشخص شد

به گزارش ایلنا، روبن آموریم، سرمربی پیشین منچستریونایتد، به عنوان یکی از گزینه‌های هدایت آث میلان پس از اخراج مکس آلگری مطرح شده است. این باشگاه ایتالیایی به دنبال یک سرمربی جدید است تا بتواند پس از عدم موفقیت در کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا، مسیر جدیدی را آغاز کند.

آموریم که از ژانویه گذشته و پس از اخراج از منچستریونایتد بیکار بوده، در حال حاضر در رقابت با دیگر نامزدها از جمله الیور گلاسنر، سرمربی پیشین کریستال پالاس و متیاس یایسل از باشگاه الاهلی عربستان قرار دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که آموریم با مدیران آث میلان گفتگوهایی داشته و به عنوان گزینه‌ای مناسب برای این سمت شناخته می‌شود.

به گفته گازتا دلو اسپورت، سبک بازی آموریم که بر اساس تهاجمی بودن و تلاش برای بازپس‌گیری توپ است، او را به گزینه‌ای جذاب برای میلان تبدیل کرده است. او پیش از این نیز یکی از نامزدهای هدایت آث میلان در زمان انتخاب پائولو فونسه‌کا در ژوئن ۲۰۲۴ بود.

آموریم در ۱۴ ماه حضورش در منچستریونایتد با چالش‌های زیادی مواجه شد و در نهایت پس از یک کنفرانس خبری جنجالی و انتقاد از مدیر ورزشی این باشگاه، از کار برکنار شد. او در این مدت نتوانست نتایج مطلوبی کسب کند و در پایان فصل اول خود، منچستریونایتد را در رده پانزدهم جدول قرار داد.

پس از اخراج، آموریم در سکوت به سر برده و هنوز درباره دوران خود در منچستریونایتد صحبت نکرده است. بر اساس گزارش‌ها، او به دلیل اخراج خود حدود ۱۰ میلیون پوند غرامت دریافت کرده و هزینه کل استخدام و اخراج او به نزدیک ۲۷ میلیون پوند رسیده است.

آموریم پس از اخراجش، با مایکل کریک جایگزین شد که توانست تیم را به رده سوم جدول برساند و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را برای این باشگاه به ارمغان بیاورد.

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