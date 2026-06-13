پیام مسی به مناسبت ۲۰ سالگی حضورش در جامهای جهانی
مهاجم آرژانتینی با انتشار تصاویری در شبکههای اجتماعی، خاطرات پنج دوره حضور خود در جام جهانی و آمادگی برای ششمین دوره را مرور کرد.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی، ستاره فوتبال آرژانتین، به مناسبت ۲۰ سالگی حضورش در جامهای جهانی، در شبکههای اجتماعی خود تصاویری از پنج دوره گذشته و آمادگی برای ششمین دوره را به اشتراک گذاشت.
این پیام در حالی منتشر شد که تنها سه روز به آغاز رقابتهای جام جهانی و بازی تیم ملی آرژانتین برابر الجزایر باقی مانده است. مسی با این اقدام، یادآوری کرد که چگونه در طول این دو دهه، در میادین جهانی حضور داشته و به رقابت پرداخته است