به گزارش ایلنا، لیونل مسی، ستاره فوتبال آرژانتین، به مناسبت ۲۰ سالگی حضورش در جام‌های جهانی، در شبکه‌های اجتماعی خود تصاویری از پنج دوره گذشته و آمادگی برای ششمین دوره را به اشتراک گذاشت.

این پیام در حالی منتشر شد که تنها سه روز به آغاز رقابت‌های جام جهانی و بازی تیم ملی آرژانتین برابر الجزایر باقی مانده است. مسی با این اقدام، یادآوری کرد که چگونه در طول این دو دهه، در میادین جهانی حضور داشته و به رقابت پرداخته است

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