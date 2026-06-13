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پست ویژه نیمار بعد از مصدومیت تلخ و پیش از بازی برزیل

پست ویژه نیمار بعد از مصدومیت تلخ و پیش از بازی برزیل
کد خبر : 1798567
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ستاره برزیلی هنوز در حال بهبودی از یک مصدومیت است و به همین دلیل در بازی افتتاحیه تیم ملی برزیل برابر مراکش در گروه C که در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار می‌شود، حضور نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، مهاجم ۳۴ ساله به تازگی تغییر ظاهری داده و برای آغاز جام جهانی آماده شده است. او یکی از غایبان بزرگ در این شروع مسابقات است. با اینکه برزیلی‌ها و حتی هواداران کشورهای دیگر از قرار گرفتن نام او در فهرست ۲۶ نفره خوشحال شدند، اما به دلیل پارگی درجه ۲ در ماهیچه ساق پای راستش، نمی‌تواند در میدان حاضر شود. با این حال، دقایقی پیش از آغاز بازی برزیل برابر مراکش، این ستاره پستی پر از قدردانی در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد.

نیمار نوشت: تشکر می‌کنم خداوند... از اینکه این تجربه را دوباره برایم فراهم کردی. او به وضوح در کنار هم‌تیمی‌هایش در این بازی بزرگ در ورزشگاه متلایف خواهد بود.

علاوه بر این پست، در روزهای اخیر، این مهاجم ۳۴ ساله از سانتوس بسیار فعال به نظر می‌رسید و نه تنها در حال انجام تمرینات بهبودی بود، بلکه تغییر ظاهری جدیدی که برای این رویداد جهانی انجام داده بود را نیز در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشت.

نیمار از ۱۷ مه به طور رسمی بازی نکرده و چهار بازی را با سانتوس از دست داده است و اکنون تمام تلاش خود را برای بهبودی و بازگشت به تیم ملی انجام می‌دهد. کارلو آنچلوتی درباره این ستاره برزیلی که در سانتوس بازی می‌کند، گفت: "او تمام تلاش خود را برای بهبودی انجام می‌دهد و امیدواریم که هفته آینده به گروه ملحق شود. کیفیت، تجربه و الگوی او برای تیم بسیار حیاتی است."

کادر فنی آنچلوتی با اشتیاق منتظر است که نیمار بتواند در این هفته به تمرینات گروهی بپیوندد. آیا او به بازی دوم برابر هایتی در روز جمعه آینده خواهد رسید؟ او در مراحل پایانی بهبودی قرار دارد و منتظر او خواهند ماند.

 

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