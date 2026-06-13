آرسنال و لیورپول در رقابت بزرگ برای جذب بارکولا

به گزارش ایلنا، پاری‌سن‌ژرمن با فروش برادلی بارکولا مخالفتی ندارد و این در حالی است که آرسنال و لیورپول از جمله تیم‌های علاقه‌مند به این بازیکن هستند.

در دیگر اخبار نقل و انتقالات، برایتون پیشنهاد ۲۰ میلیون پوندی از سوی باشگاه کاونتری برای دروازه‌بان انگلیسی خود، کارل راشورث، را رد کرده است. همچنین بایرن مونیخ آماده است تا در جذب مارکوس راشفورد، مهاجم ۲۸ ساله منچستریونایتد، از بارسلونا پیشی بگیرد.

ایوان ندیایه، هافبک ۲۶ ساله سنگالی اورتون، به لیست مشتریان آرسنال اضافه شده و این تیم در کنار منچسترسیتی و منچستریونایتد او را زیر نظر دارد. ناتینگهام فارست همچنین پیشنهادی نزدیک به ۲۵ میلیون پوند برای فابیو ویرا، هافبک ۲۶ ساله آرسنال که فصل گذشته به صورت قرضی در هامبورگ بازی کرده بود، ارائه کرده است.

ناتینگهام فارست ممکن است دیوید فراتسی، هافبک ۲۶ ساله اینترمیلان را نیز به جمع بازیکنان خود اضافه کند. اتلتیکو مادرید به دنبال جایگزینی برای آنتوان گریزمان، به سراغ لی کانگ-این، مهاجم ۲۵ ساله پاری‌سن‌ژرمن رفته است.

بارسلونا همچنین به دنبال جذب لوکاس هرینگتون، مدافع ۱۸ ساله استرالیایی که در حال حاضر در تیم کلرادو راپیدز بازی می‌کند، است. در نهایت، روبرت لواندوفسکی، مهاجم سابق بارسلونا و لئون گورتسکا، هافبک سابق بایرن مونیخ، ممکن است به تیم شیکاگو فایر در لیگ MLS منتقل شوند.

روبرتو مانچینی نیز آماده است تا بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی ایتالیا فعالیت کند، پس از جدایی از باشگاه قطری ال‌سد.

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