جنجال جدید در آمریکا: برادر ناتنی ستاره آرژانتین متهم به آدم ربایی و تجاوز! (عکس)
یک یوتیوبر معروف آرژانتینی به نام لئوناردو ونگاس، که برادر ناتنی بازیکن تیم ملی فوتبال آرژانتین است، به اتهام سوءاستفاده از کودک و تلاش برای ربودن یک دختر شش ساله در ایالت فلوریدا محکوم شد.
به گزارش ایلنا، لئوناردو ونگاس، معروف به «اسیدو امسی» که نزدیک به ۱۵۰ هزار مشترک در کانال یوتیوب خود دارد، در جلسه دادگاهی که روز جمعه در میامی برگزار شد، به جرمهای خود اعتراف نکرد و به اتهامات علیه خود پاسخ منفی داد. این یوتیوبر ۳۴ ساله که برادر ناتنی مارکوس سنسی، بازیکن تیم ملی آرژانتین است، به تلاش برای ربودن دختر بچهای در جولای ۲۰۲۳ متهم شده است.
این حادثه در حین جشنهای روز استقلال ایالات متحده در یک محله در شمال شرقی میامی-دید رخ داد. ونگاس در تلاش اول خود به دختر نزدیک شد و دو روز بعد در زمانی که او تنها بود، او را به قصد ربودن از بازو گرفت. اما دختر بچه با مقاومت خود موفق به فرار شد. ونگاس در دادگاه به اتهام ضرب و شتم دختر بچه نیز متهم شد، چرا که در حین دفاع او، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است.
با توجه به شواهد موجود از جمله فیلمهای دوربینهای امنیتی، دادستانی پس از دو ساعت دادگاهی و بازپرسی، وی را به جرمهای خود محکوم کرد و او ممکن است با مجازات حبس ابد مواجه شود.