اظهار نظر جنجالی زلاتان علیه پاناما: کیسه گل

به گزارش ایلنا، زلاتان ابراهیموویچ، ستاره سوئدی و کارشناس فعلی یک شبکه تلویزیونی آمریکایی، در تحلیل خود از گروه L جام جهانی، پاناما را به عنوان «کیسه گل» در این گروه توصیف کرد. او این گروه را که شامل کرواسی، انگلیس، غنا و پاناما است، به عنوان گروه مورد علاقه‌اش معرفی کرد و گفت: «متأسفانه فکر می‌کنم پاناما در این گروه کیسه گل خواهد بود.»

اسماعیل دیاز، مهاجم تیم لئون مکزیک و آقای گل پاناما در جام جهانی ۲۰۲۶، به این اظهارات پاسخ داد و گفت: «من این صحبت‌ها را شنیدم و به شدت خندیدم زیرا در نهایت، این زلاتان است که زلاتان است. او بازیکنی است که من به او احترام می‌گذارم و بازیکن فوق‌العاده‌ای است. آنچه او نشان داده است، خود گویای همه چیز است. من چیزی بیشتر از این نمی‌توانم بگویم جز اینکه او فقط زلاتان است که زلاتان است. ما می‌دانیم که عملکرد خوبی خواهیم داشت و در برابر هر تیمی رقابت خواهیم کرد و تمام تلاش خود را خواهیم کرد.»

تیم ملی پاناما تحت هدایت توماس کریستنسن دانمارکی در گروه L جام جهانی قرار دارد و در اولین بازی خود در تاریخ ۲۷ خرداد برابر غنا به میدان خواهد رفت. این بازی در شهر تورنتو کانادا و به وقت ایران ساعت ۲۴:۳۰ برگزار می‌شود.

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