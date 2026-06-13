به گزارش ایلنا، در حالی که انتظار می‌رود بازی برزیل و مراکش در روز شنبه ساعت ۱۹ به وقت ایران در ورزشگاه مت لایف نیوجرسی برگزار شود، یک جنجال بزرگ در مورد داور این دیدار، اسلاوکو وینچیچ، به وجود آمده است. این داور اسلوونیایی شش سال پیش در یک عملیات پلیسی در بوسنی به دلیل ارتباط با مواد مخدر، فحشا و قاچاق سلاح دستگیر شد.

این حادثه در سال ۲۰۲۰ در شهر بیجلجینا رخ داد، جایی که پلیس نه زن و ۲۶ مرد را در یک کلبه پیدا کرد. در این مکان همچنین سلاح و مقدار زیادی کوکائین کشف شد. اگرچه تحقیقات نشان داد که وینچیچ سازمان‌دهنده این تجمع نبوده، اما او به دلیل ارتباط با تیجانا ماکسیموویچ، معروف به تیجانا آیفون، که به فحشا و پروکسی‌تینگ متهم بود، دستگیر شد.

وینچیچ در آن زمان در مصاحبه‌ای گفت: "من صاحب یک شرکت هستم و برای یک جلسه تجاری به بوسنی و هرزگوین رفته بودم. دعوتی برای ناهار دریافت کردم که بزرگ‌ترین اشتباه من بود. من در حال نشستن با همکارانم بودم که ناگهان پلیس وارد شد." او همچنین تأکید کرد که هیچ ارتباطی با گروه دستگیر شده نداشته و پس از شهادت به عنوان شاهد، آزاد شده است.

این داور ۴۶ ساله اکنون به عنوان یکی از داوران اصلی جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شده و در بازی برزیل و مراکش در گروه C قضاوت خواهد کرد. ورزشگاه مت لایف همچنین میزبان فینال این دوره از رقابت‌ها خواهد بود.

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