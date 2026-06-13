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گراهام پاتر: فوتبال را باید با احترام بازی کرد

گراهام پاتر: فوتبال را باید با احترام بازی کرد
کد خبر : 1798562
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سرمربی سوئد پیش از دیدار با تونس در جام جهانی، به بازیکنانش توصیه کرد که با احترام به حریف وارد میدان شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از موندودپورتیوو، گراهام پاتر، سرمربی تیم ملی سوئد، در آستانه نخستین بازی تیمش در جام جهانی ۲۰۲۶ که روز دوشنبه (ساعت ۴:۰۰ به وقت ایران) برابر تونس برگزار می‌شود، تأکید کرد که تیمش هیچ برچسبی به عنوان تیم مورد انتظار ندارد و باید با احترام به حریف وارد میدان شوند. او گفت: "ما به این موضوع که دیگران ما را به عنوان تیم مورد انتظار ببینند یا نه، توجهی نداریم. فوتبال باید با احترام بازی شود. ما بر روی انسجام تیمی‌مان تمرکز کرده‌ایم و به تونس احترام می‌گذاریم، زیرا آنها بدون شکست به این مرحله صعود کرده‌اند."

پاتر همچنین به این نکته اشاره کرد که تونس را به عنوان ضعیف‌ترین تیم گروه نمی‌بیند. او افزود: "ما تحقیقات گسترده‌ای درباره سبک بازی تونس انجام داده‌ایم؛ آنها در دفاع بسیار قوی هستند و تیمی متراکم دارند. ما به ترکیب تجربه و جوانی آنها احترام می‌گذاریم و آنها را به عنوان تیمی ضعیف نمی‌بینیم."

در مورد شرایط آب و هوایی در شهر مونتری، جایی که بازی برگزار می‌شود، پاتر گفت که زمان‌های استراحت برای هیدراتاسیون به بازیکنان کمک خواهد کرد تا در سطح بالایی باقی بمانند. او توضیح داد: "آب و هوا و سطح رطوبت تأثیر زیادی خواهد داشت. ما می‌دانیم که زمان‌های استراحت به ما کمک می‌کند تا به شرایط عادت کنیم. بازیکنان من آماده و مهیا هستند تا به میدان بروند."

لیندلوف: "ما هنوز جای پیشرفت داریم"

ویکتور لیندلوف، کاپیتان تیم سوئدی نیز در نشست خبری حاضر شد و بر روی اصلاح اشتباهات اخیر تیم تأکید کرد تا در این رقابت‌ها موفق عمل کنند. او گفت: "نمی‌خواهیم بگوییم چه تمریناتی داشته‌ایم، اما می‌توانم بگویم که هنوز جای پیشرفت داریم و می‌دانیم که حریف چه برنامه‌ای خواهد داشت زمانی که ما مالک توپ هستیم. ما از آمادگی خود و برنامه بازی‌مان مطمئن هستیم."

این مدافع ۳۱ ساله همچنین درباره مسئولیت کاپیتانی تیم ملی سوئد گفت: "این یک مسئولیت بزرگ است و احساس فوق‌العاده‌ای دارد که بتوانم سوئد را در یک جام جهانی رهبری کنم."

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