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استفاده اسپانیا و آلمان از جلیقه‌های یخ برای مقابله با گرما در آمریکا

استفاده اسپانیا و آلمان از جلیقه‌های یخ برای مقابله با گرما در آمریکا
کد خبر : 1798561
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تیم‌های ملی اسپانیا و آلمان به دلیل گرمای شدید در ایالات متحده، در تمرینات خود از جلیقه‌های یخ بهره می‌برند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی آلمان در وینستون-سیلم ایالت ماساچوست تمرین می‌کند، جایی که دما به ۴۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است. در همین حال، تیم ملی اسپانیا در چاتانوگا، تنسی، با دمای حدود ۳۳ درجه سانتی‌گراد تمرین می‌کند.

جلیقه‌های یخ به بازیکنان این امکان را می‌دهند که صفحات یخ را به بدن خود بچسبانند تا احساس گرما را کاهش دهند. همچنین تیم آلمان در کنار زمین تمرین، فن‌هایی را برای خنک کردن فضا قرار داده است.

استفاده از این فناوری در دنیای ورزش جدید نیست. در بازی‌های المپیک ۲۰۲۱، کمیته المپیک برزیل "کیت خنک‌کننده" را برای ورزشکاران توزیع کرد که شامل همین جلیقه‌های یخ بود.

تیم ملی اسپانیا روز دوشنبه در اولین بازی خود به مصاف کاپ‌ورد می‌رود که این دیدار ساعت ۱۳ به وقت ایران در آتلانتا، جورجیا برگزار خواهد شد. همچنین تیم ملی آلمان روز یکشنبه ساعت ۱۴ به وقت ایران در هیوستون، تگزاس به مصاف کوراسائو خواهد رفت.

 

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