روش خاص بلژیک برای مقابله با گرمای سیاتل

به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار بلژیک با مصر در جام جهانی، گارسیا روال تمرینی خاصی را برای بازیکنانش تعیین کرده است تا با گرما و رطوبت شدید روز دوشنبه ۱۵ ژوئن (ساعت ۲۱ به وقت ایران) آماده شوند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که دما در این روز به بیش از ۳۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

پس از هر تمرین، بازیکنان بلژیک، از جمله روملو لوکاکو و کوین دی‌بروینه، مجبور به گرفتن دوش آب داغ و سپس نشستن در سونا با دماهای بسیار بالا هستند. این یک نوع "تمرین معکوس" است؛ به‌جای خنک شدن، آن‌ها به‌طور عمدی خود را در معرض گرما قرار می‌دهند تا بدنشان به شرایط سخت عادت کند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، کادر فنی تیم ملی بلژیک قصد دارد دمای بالای سیاتل را شبیه‌سازی کند و گرما را از یک دشمن به یک ally تبدیل کند. برای گارسیا، رطوبت این شهر آمریکایی بزرگ‌ترین چالش در جام جهانی است و پیش از هر چیز باید به آن توجه شود.

این استراتژی غیرمعمول و تقریباً "مازوخیستی" نشان‌دهنده جدیت دیابلوهای سرخ در مواجهه با چالش‌های پیش رو است. در گروهی دشوار، بلژیک تصمیم گرفته است که با گرما، با… گرما مبارزه کند. آیا این روش مؤثر خواهد بود؟

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