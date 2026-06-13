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با تماشاگران مشهور در بازی برزیل و مراکش: تام بردی و اسکات

با تماشاگران مشهور در بازی برزیل و مراکش: تام بردی و اسکات
کد خبر : 1798559
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در دیدار برزیل و مراکش، چهره‌های معروفی از جمله تام بردی، بازیکن سابق فوتبال آمریکایی، در ورزشگاه حضور داشتند.

به گزارش ایلنا، تام بردی، بزرگ‌ترین قهرمان تاریخ لیگ فوتبال آمریکایی، در حاشیه این بازی در نیوجرسی به تماشای گرم کردن بازیکنان پرداخت و قبل از شروع بازی با نیمار دیدار کرد.

رپر معروف، تراویس اسکات، نیز در این مسابقه حاضر بود و حمایت خود را از تیم ملی برزیل در طول این تورنمنت اعلام کرد. او همچنین پیراهنی از وینیسیوس جونیور به عنوان هدیه دریافت کرد.

تراویس اسکات در مسیر رفتن به بازی برزیل عکسی را در اینستاگرام منتشر کرد.

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