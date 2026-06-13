به گزارش ایلنا، کریگ گوردون، دروازه‌بان با تجربه اسکاتلند، که در بازی نخست تیم ملی این کشور در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هائیتی خواهد رفت، با چالش‌های جدیدی به دلیل مصدومیت مواجه است. او که به دلیل دردهای مزمن شانه در آستانه عدم حضور در این مسابقه قرار دارد، در صورت سلامت، به احتمال زیاد انتخاب اول سرمربی اسکاتلند، استیون کلارک، خواهد بود.

گوردون که در پنج دوره مختلف انتخابی جام جهانی شرکت کرده، در ۴۳ سالگی به عنوان پیرترین بازیکن تاریخ جام جهانی شناخته می‌شود و در صورت بازی در این رقابت‌ها، به عنوان دومین دروازه‌بان مسن تاریخ جام‌ها پس از اسطوره مصری، عصام الحضری، شناخته خواهد شد.

این دروازه‌بان که در هفت فصل اخیر برای تیم هارتس بازی کرده، در طول دوران حرفه‌ای خود با مصدومیت‌های جدی متعددی روبرو بوده و نزدیک به دو هزار روز از دوران بازیگری‌اش را به دلیل آسیب‌دیدگی از دست داده است. او در سال ۲۰۱۲ به دلیل آسیب مزمن زانو، بیش از دو سال از میادین دور بود و در سال ۲۰۲۲ نیز در یک حادثه، پای چپش را در دو نقطه شکست.

گوردون با بیش از ۸۰ بازی ملی، در نهایت در سال ۲۰۲۲ پس از ۲۲ سال تلاش، موفق به صعود به جام جهانی شد و در دو بازی سرنوشت‌ساز انتخابی، نقش کلیدی ایفا کرد. او در این باره گفت: «نزدیک بود که بازنشسته شوم، اما استیون کلارک مرا متقاعد کرد که یک سال دیگر تلاش کنم. تمام زحماتم برای این لحظه ارزش داشت.»

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