جنجال جدید در اردوی انگلیس: تحویل چاقوی آشپزی!

به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلستان در پی یک سرقت بزرگ از وسایل ورزشی خود، با مشکلات بیشتری روبرو شده است. سرآشپز تیم در تلاش برای سوار شدن به قطار از وستم پالمدیل به اورلاندو، به دلیل حمل چاقوهای آشپزی، هشدار امنیتی را فعال کرد. در حالی که قوانین ایالت اجازه حمل سلاح‌های مخفی یا چاقوهای جیبی را می‌دهد، اپراتورهای راه‌آهن قوانین خاص خود را دارند و اپراتورهایی که خدمات بین میامی و اورلاندو را ارائه می‌دهد، حمل هر نوع سلاحی را ممنوع کرده است.

این سرآشپز به طور ناخواسته یک دستگاه فلزیاب را در ایستگاه فعال کرد و به او گفته شد که نمی‌تواند چاقوها را با خود به قطار ببرد. تیم ملی انگلستان روز شنبه به کانزاس سیتی رسید و به دلیل این حادثه، تدابیر امنیتی ویژه‌ای برای حفاظت از آنها در نظر گرفته شد.

تیم ملی انگلستان با یک اسکورت پلیس به محل اقامت خود در هتل Inn at Meadowbrook منتقل شد و در این هتل که به سبک یک مهمانخانه انگلیسی طراحی شده، تدابیر امنیتی متعددی اتخاذ شده است. ساکنان محلی با خرید پرچم‌های کوچک انگلستان به استقبال این تیم آمده‌اند و تعدادی از تابلوهای خوشامدگویی در اطراف محله نصب شده است.

در این میان، تیم ملی انگلستان در تلاش است تا با برگزاری باربیکیوها و شب‌های رسمی، روحیه تیمی را تقویت کند و از خسته‌کننده شدن زمان‌های غذاخوری جلوگیری کند.

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