بازار نقل و انتقالات داغ؛ بازیکنان رئال در انتظار خروج از این تیم

به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید به منظور تقویت تیم خود در فصل جدید، نیاز به انجام چندین خروجی در بازار نقل و انتقالات دارد. گیولیانو گالپو، یکی از بازیکنانی است که به نظر می‌رسد برای مائوریسیو پوچتینو در دسترس باشد. در حالی که رئال مادرید به دنبال جذب بازیکنانی نظیر آنخل کوره‌آ، جیو سیمئونه و تیگو آلمادا است، مسئولان این باشگاه به خوبی می‌دانند که برای ورود چهره‌های جدید، باید خروجی‌هایی نیز داشته باشند.

با وجود اینکه به چندین بازیکن اعلام شده که برای ادواردو کوده قابل استفاده نیستند و باید به دنبال تیم جدیدی باشند، هنوز چهار روز به آغاز پیش‌فصل باقی مانده و خروجی‌های مورد انتظار محقق نشده است. در این راستا، گیولیانو گالپو و پائولو دیاز مورد بررسی قرار گرفته‌اند، هرچند وضعیت آن‌ها متفاوت است.

در مورد گالپو، او به لیست بازیکنان ناکام و مورد انتقاد هواداران در ورزشگاه مونومنتال اضافه شده و نتوانسته است وضعیت خود را بهبود بخشد. با توجه به افت شدید عملکرد او و تنها شش ماه پس از توافق برای تمدید قرارداد، این بار از باشگاه تماس گرفته شده تا به او اطلاع دهند که باید به دنبال مقصد جدیدی باشد. در این میان، آتلانتا یونایتد شرایط او را بررسی کرده است.

اگرچه قرارداد قرضی او از سان پائولو شامل گزینه خرید به مبلغ سه میلیون دلار بود، اما در رئال مادرید به توافق جدیدی دست یافته و به طور رسمی ادامه همکاری با این بازیکن را از طریق خرید ۵۰ درصد از حق انتقال او نهایی کرده‌اند. این مذاکرات شامل خروج دو بازیکن نیز بوده است: باشگاه برزیلی ۶۰ درصد از حق انتقال انزو دیاز را به دست آورده و همچنین ۶۰ درصد از حق انتقال گونزالو تاپیا، که به صورت قرضی تا ژوئن ۲۰۲۶ به رئال پیوسته، را نیز به دست آورده است.

با قراردادی که تا دسامبر ۲۰۲۸ اعتبار دارد، اگر تیم تحت هدایت جراردو مارتینو بخواهد برای گالپو اقدام کند، باید با رئال مادرید وارد مذاکره شود، که قصد دارد بخشی از سرمایه‌گذاری خود را بازگرداند و در عین حال آماده مذاکره برای خروج او خواهد بود. اما وضعیت پائولو دیاز پیچیده‌تر به نظر می‌رسد.

خورخه سامپائولی او را از زمان حضورش در تیم ملی شیلی می‌شناسد و پس از امضای قرارداد با باشگاه تالرز کوردوبا، او را در فهرست بازیکنان مورد نظر قرار داده است. با این حال، برای تالرز، او بازیکنی غیرقابل دسترس است: اگرچه رئال مادرید درهای خروج را برای او باز کرده، اما مانع اصلی برای فروش یا فسخ قرارداد این مدافع، مبلغ بالای قرارداد اوست که یکی از بالاترین‌ها در تیم به شمار می‌رود و تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ اعتبار دارد.

به همین دلیل، تا کنون این بازیکن تمایلی به کاهش حقوق خود برای بازیابی فرم رقابتی در باشگاهی دیگر ندارد و پیشنهادات دریافتی نیز انتظارات مالی او را برآورده نمی‌کند. او همچنین از پیشنهاد دانشگاه شیلی قدردانی کرده است.

با وجود اینکه این مدافع دارای بند فسخ ۱۰ میلیون دلاری است، مدیریت رئال مادرید آماده است تا با مبلغی کمتر از این رقم موافقت کند تا بتواند خروج او را محقق کند. به همین دلیل، گزینه مذاکره یا فشار برای فسخ قرارداد در صورت عدم دریافت پیشنهاد در بازار، رد نمی‌شود.

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