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مانوئل نویر با دوچرخه به آخرین تمرین آلمان قبل از آغاز جام جهانی می‌رسد

مانوئل نویر با دوچرخه به آخرین تمرین آلمان قبل از آغاز جام جهانی می‌رسد
کد خبر : 1798554
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در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، درخشش مانوئل نویر در آخرین تمرین تیم ملی آلمان جلب توجه کرد. این دروازه‌بان با دوچرخه به محل تمرین در وینستون-سیلم، کارولینای شمالی رسید.

به گزارش ایلنا، نویر در حالی که ۴۰ ساله است و برای پنجمین بار در جام جهانی به میدان می‌رود، روز شنبه به همراه یکی از اعضای کادر فنی آلمان به تمرین آمد. در حالی که اتوبوس رسمی تیم در کنار پیاده‌رو منتظر بود، نویر با دوچرخه‌اش به محل تمرین رسید.

این حرکت می‌تواند نشانه‌ای از بهبودی کامل این دروازه‌بان باشد که به دلیل مشکل در ساق پا، در بازی‌های دوستانه اخیر مقابل فنلاند و ایالات متحده غیبت داشت. نویر که پس از یورو ۲۰۲۴ تصمیم به کناره‌گیری از تیم ملی گرفته بود، به دعوت یولیان ناگلزمن، سرمربی آلمان، برای بازگشت به تیم ملی پس از مصدومیت شدید مارک-آندره تر اشتگن پاسخ مثبت داد. با این بازگشت، او به پنجمین جام جهانی خود می‌رسد.

در روزهای اخیر، نویر تمرینات فردی را برای بهبود شرایط بدنی خود انجام داده تا بتواند در جام جهانی به میدان برود. این دروازه‌بان تاریخی آلمان از ماه مه در هیچ بازی رسمی شرکت نکرده و به مدت دو فصل از فهرست تیم ملی کشورش کنار گذاشته شده بود، اما اکنون برای تقویت تیم در جام جهانی بازگشته است.

پس از تمرین در وینستون-سیلم، تیم ملی آلمان به تگزاس سفر خواهد کرد و در اولین بازی خود در جام جهانی، روز یکشنبه به مصاف تیم ملی کوراسائو خواهد رفت. این بازی در ورزشگاه هیوستون برگزار می‌شود.

 

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