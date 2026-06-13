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کنایه کیلیان امباپه به هواداران رئال مادرید

کنایه کیلیان امباپه به هواداران رئال مادرید
کد خبر : 1798553
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کیلیان امباپه در مصاحبه‌ای با روزنامه اکیپ به تمجید از هم‌تیمی‌اش، اورلین چوآمنی، پرداخت و در عین حال به هواداران رئال مادرید کنایه‌ای زد.

به گزارش ایلنا، امباپه در این مصاحبه درباره چوآمنی گفت: "او بازیکن کلیدی برای تیم است و در حال حاضر در بهترین فرم خود قرار دارد. به نظر من، او یکی از منظم‌ترین بازیکنان باشگاه در این فصل بوده است."

این ستاره فرانسوی سپس به شرایط دشوار چوآمنی در بدو ورودش به رئال مادرید اشاره کرد و افزود: "زمانی که من به رئال مادرید آمدم، اورلین در وضعیت سختی قرار داشت و تحت فشار بود. او بارها به عنوان مدافع مرکزی بازی می‌کرد، اما در رئال مادرید این موضوع اهمیتی ندارد؛ اگر خوب بازی نکنی، آرامش نخواهی داشت. اما من از شخصیتی که او برای تغییر وضعیتش به کار برد، خوشم آمد. او از آن تجربه قوی‌تر بیرون آمد و حالا با اعتماد به نفس و اطمینان از توانایی‌هایش به میدان می‌رود."

 

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