نکات جالب از جام جهانی؛ از پیراهن کلاسیک تا سیستم ۴-۴-۲

به گزارش ایلنا، در ادامه ۱۰ نکته جالب از روزهای ابتدایی جام جهانی ۲۰۲۶ را مرور می‌کنیم:

۱. یک پدیده فرهنگی عجیب در حال شکل‌گیری است

هواداران فوتبال برای نشستن در راهروها و فضاهای داخلی ورزشگاه و تماشای مسابقات، هزینه‌های قابل توجهی پرداخت می‌کنند. فیفا خالی بودن برخی صندلی‌ها در دیدار کره جنوبی و جمهوری چک در گوادالاخارا را با همین موضوع توضیح داد. در حالی که ظرفیت ورزشگاه ۴۶ هزار نفر بود، تعداد تماشاگران رسمی ۴۴ هزار و ۹۸۵ نفر اعلام شد، اما تعداد صندلی‌های خالی بسیار بیشتر به نظر می‌رسید.

۲. آمریکا یکی از جذاب‌ترین میزبان‌های جام جهانی است

تیم ملی آمریکا ممکن است از زمان آلمان در جام جهانی ۲۰۰۶، هیجان‌انگیزترین تیم میزبان باشد. این تیم در لس‌آنجلس با نتیجه ۴ بر ۱ پاراگوئه را شکست داد و فولارین بالوگون، مهاجم سابق آرسنال، دو گل به ثمر رساند. آمار گلزنی او در نیمه نخست این مسابقه با برخی از نام‌های بزرگ تاریخ فوتبال مقایسه شده است.

۳. توقف‌های نوشیدنی بر جریان بازی تأثیر می‌گذارد

اگرچه وقفه‌های نوشیدنی در شرایط آب‌وهوایی خاص ضروری هستند، اما می‌توانند ریتم و هیجان مسابقات را کاهش دهند. این موضوع ممکن است در ادامه رقابت‌ها روی تصمیمات تاکتیکی مربیان نیز اثر بگذارد.

۴. بازیکنان تعویضی نقش پررنگی دارند

یکی از نکات قابل توجه رقابت‌ها، تأثیر بازیکنان جانشین بوده است. تاکنون چهار گل از مجموع ۱۲ گل مسابقات توسط بازیکنان تعویضی به ثمر رسیده است.

۵. دوربین داور آینده فوتبال است

دوربین نصب‌شده روی داوران که با عنوان «رف‌کم» شناخته می‌شود، نسبت به نمونه‌های قبلی پیشرفت محسوسی داشته است. با این حال، کارشناسان معتقدند استفاده از آن باید با دقت و محدودیت‌های مشخص همراه باشد.

۶. پیراهن آمریکا مورد توجه قرار گرفته است

پیراهن تیم ملی آمریکا یکی از محبوب‌ترین لباس‌های این دوره از مسابقات بوده و بسیاری معتقدند می‌تواند به یکی از پیراهن‌های ماندگار تاریخ جام جهانی تبدیل شود.

۷. یک اشتباه که فراموش نخواهد شد

یایا سیت‌هول، یکی از بازیکنان مطرح کشورش، با وجود توانایی‌های فنی بالا، به دلیل یک اشتباه تأثیرگذار در مسابقات، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

۸. اینفانتینو و مفهوم تواضع

برخی تحلیلگران معتقدند جیانی اینفانتینو در این دوره تلاش کرده رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته در پیش بگیرد و تصویری متواضع‌تر از خود ارائه دهد.

۹. تصاویر تلویزیونی همچنان جذاب هستند

با وجود اینکه ظاهر پخش تلویزیونی جام جهانی در سال‌های اخیر تغییرات زیادی نداشته، برخی تصاویر و صحنه‌های خاص مسابقات امسال جلوه‌ای متفاوت به پوشش تلویزیونی بخشیده‌اند.

۱۰. بازگشت سیستم ۴-۴-۲؟

سیستم ۴-۴-۲ که در سال‌های اخیر کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. طبق آمار فیفا، سه تیم از هشت تیم حاضر در مسابقات از این آرایش تاکتیکی استفاده کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت این سیستم کلاسیک به فوتبال مدرن باشد.

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