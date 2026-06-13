فنرباغچه برای جذب محمد صلاح چقدر باید هزینه کند؟

به گزارش ایلنا، یکی از نام‌هایی که در این میان به گوش می‌رسد، محمد صلاح، ستاره مصری است. عزیز ییلدیریم، رئیس فهرنباچه، پیش از برگزاری انتخابات در مصاحبه‌ای با TRT اسپورت درباره احتمال انتقال این بازیکن گفت: «محمد صلاح درخواست حقوق ۲۰ میلیون یورویی دارد که با مالیات به ۳۰ میلیون یورو می‌رسد. او خواهان سه سال قرارداد است که مجموع هزینه آن به ۹۰ میلیون یورو خواهد رسید. اگر نیاز فوری به او داشته باشیم، او را جذب خواهیم کرد. تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده کمیته فوتبال ما خواهد بود.»

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