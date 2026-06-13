نامه احساسی همسر اندریک پیش از نخستین بازی در جام جهانی
گابریلی میراندا، همسر ۱۹ ساله اندریک، ساعاتی پیش از نخستین حضور این مهاجم جوان در جام جهانی، پیامی احساسی برای او منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، گابریلی میراندا، همسر مهاجم جوان تیم ملی برزیل، با انتشار نامهای در شبکههای اجتماعی از احساسات خود در آستانه نخستین حضور اندریک در جام جهانی سخن گفت و به مهمترین مقاطع زندگی حرفهای او اشاره کرد.
میراندا که در حال حاضر باردار است، در بخشی از این پیام نوشت: «ما قهرمانی در پائولیستائو را تجربه کردیم، برای رفتن به رئال مادرید آماده شدیم و خداوند مسیر ما را به لیون نشان داد؛ تصمیمی که بهترین انتخاب ممکن برای ما بود. ابتدا آرزو داشتیم دوباره تو را با پیراهن تیم ملی برزیل ببینیم و حالا آرزو داریم تو را در جام جهانی تماشا کنیم. به لطف خدا، تو به رویای خودت، رویای من و رویای فرزندمان خواهی رسید؛ رویایی که با ایمان و تلاش مشترک ساخته شده است.»
او همچنین از اندریک خواست از تمامی لحظات این تجربه بزرگ لذت ببرد و افزود: «هرگز فراموش نکن که شایسته تمام این موفقیتها هستی. هیچکدام از این اتفاقات بدون ایمان تو به خدا، اراده، قدرت و انضباطت رقم نمیخورد. مطمئن باش میلیونها برزیلی برای موفقیت تو و تیم ملی برزیل دعا میکنند و در میان آنها، دو قلب هستند که بیش از همه برای هر موفقیت، چالش و لحظهای که تجربه میکنی، خوشحال خواهند شد.»