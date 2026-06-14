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اعلام جدایی مهاجم رئال مادرید از این تیم با یک نامه!

اعلام جدایی مهاجم رئال مادرید از این تیم با یک نامه!
کد خبر : 1798548
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مهاجم ۲۴ ساله رئال مادرید، با انتشار نامه‌ای در حساب رسمی اینستاگرام خود از این باشگاه خداحافظی کرد.

به گزارش ایلنا، فلر که قراردادش تا ۳۰ ژوئن ادامه دارد، به نظر می‌رسد به فوتبال فرانسه بازخواهد گشت. او به جمع بازیکنانی چون کارولین ویر، میسا رودریگز و تره آبلر که قراردادشان با رئال مادرید به پایان می‌رسد، پیوسته است.

فلر در نامه خداحافظی خود نوشت: «ترک یک تیم، یک خانواده، پس از ۴ سال شگفت‌انگیز در کنار شما آسان نیست. از کادر فنی، هم‌تیمی‌ها و تیم پزشکی به خاطر تمام لحظات مشترک و یادهایی که ساختیم، سپاسگزارم. ما در طول این ماجراجویی با هم رشد کردیم. به داشتن این پیراهن افتخار می‌کنم. برخی دوره‌ها دشوارتر از دیگران بودند، اما ما همچنان متحد بودیم؛ این تعریف یک تیم است.

اهداف ما محقق نشد، اما هر روز و در هر بازی بهترین خود را ارائه دادیم. این فصل به ما یک درس اساسی آموخت: هرگز شکست وجود ندارد، فقط درس‌هایی برای یادگیری و تجربیاتی که ما را رشد می‌دهند. همچنین از هواداران‌مان تشکر می‌کنم، وفاداری و اعتماد شما همیشه ما را به جلو سوق داده است. شما را بسیار دلتنگ خواهم شد. یک فصل به پایان می‌رسد، اما داستان ادامه دارد.»

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