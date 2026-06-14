به گزارش ایلنا، در حالی که تنها چند روز به دیدار این دو تیم باقی مانده، میلوس دگنک، بازیکن استرالیایی، در یک کنفرانس خبری به عدم حضور ترکیه در جام جهانی از سال ۲۰۰۲ اشاره کرد و این موضوع را به نفع استرالیا دانست. او گفت: «فکر می‌کنم ترکیه تحت فشار زیادی است، زیرا از سال ۲۰۰۲ در جام جهانی حضور نداشته است. انتظار و فشار زیادی بر روی آن‌ها وجود دارد. در تیم ما، نه بازیکن تجربه حضور در جام جهانی را دارند، در حالی که ۲۶ بازیکن ترکیه هرگز در این رقابت‌ها بازی نکرده‌اند.»

این اظهارات در اردوگاه ترکیه بازتاب گسترده‌ای داشت و بازیکنان در تمرینات به آن واکنش نشان دادند. هاکان چالهانوغلو، هافبک تیم اینتر، در پاسخ به این اظهارات گفت: «ما به هر حریفی احترام می‌گذاریم و از قدرت خود آگاه هستیم. بهتر است استرالیا ما را بی‌تجربه ببیند. تیم ما جاه‌طلب است.»

ایسمائل یوزک، هافبک فنیرباهچه، نیز به طور مستقیم‌تر به این موضوع پرداخت و گفت: «استرالیایی‌ها در حال تلاش برای تحت فشار قرار دادن ما هستند. به نظر من این یک سخن‌وری خنده‌دار است. احتمالاً آن‌ها هرگز در ترکیه بازی نکرده‌اند و نمی‌دانند فشار در ترکیه چگونه است.»

در ادامه، تونی پاپوویچ، سرمربی استرالیا، در کنفرانس خبری پیش از بازی به اظهارات چالهانوغلو واکنش نشان داد و گفت: «من به نظر او احترام می‌گذارم. او حق دارد به هر سوالی پاسخ دهد. ما فقط می‌توانیم تلاش کنیم تا پیروز شویم.»

ترکیه و استرالیا در گروه D جام جهانی قرار دارند و در اولین بازی، ایالات متحده با نتیجه ۴ بر ۱ پاراگوئه را شکست داد.

انتهای پیام/