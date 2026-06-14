به گزارش ایلنا، کلوپ در این برنامه گفت: «تلویزیون تعیین‌کننده سرعت بازی است و وقتی دیدم بازیکنان در حال استراحت برای نوشیدن آب هستند، نتوانستم از خودم بپرسم: این جام جهانی برای چه کسی است؟ برای هواداران، بازیکنان یا تبلیغ‌کنندگان؟»

وی افزود که این وقفه‌ها به تلویزیون‌ها این امکان را می‌دهد که تبلیغات بیشتری را در حین بازی پخش کنند و این موضوع باعث می‌شود که «فوتبال در گرو رهبرانی باشد که در دفاتر با تهویه مطبوع کار می‌کنند.»

کلوپ با اشاره به اینکه «یک بازی باید مانند یک رودخانه جریان داشته باشد»، اظهار داشت: «به جای آن، ما سدهایی در وسط بازی ایجاد می‌کنیم تا تبلیغات نمایش داده شوند. این برای بازی خطرناک است.»

او همچنین تأکید کرد که با این تغییرات، نه تنها فوتبال، بلکه همه چیز پیرامون آن اهمیت بیشتری پیدا کرده است. کلوپ گفت: «در گذشته، این رویداد حول فوتبال می‌چرخید، اما اکنون به نظر می‌رسد که به موسیقی پس‌زمینه یک نمایش تبلیغاتی تبدیل شده است. در فوتبال جایی برای تبلیغات میان‌دوره‌ای وجود ندارد.»

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