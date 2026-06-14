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واکنش جالب همسر رییس یوونتوس به پایان همکاری او

واکنش جالب همسر رییس یوونتوس به پایان همکاری او
کد خبر : 1798545
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جدایی دامین کامولی از باشگاه یوونتوس پس از یک سال همکاری، با واکنش‌های جالبی در فضای مجازی همراه شده است.

به گزارش ایلنا، دامین کامولی، مدیرعامل پیشین باشگاه یوونتوس، پس از یک سال همکاری که نتایج مورد انتظار را به همراه نداشت، از این باشگاه جدا شد. در این مدت، با وجود برخی سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه، نتایج تیم رضایت‌بخش نبود و در نهایت باشگاه تصمیم گرفت جووانی کارنوالی را به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب کند.

کامولی در این مدت با انتقادات زیادی مواجه شد و حالا همسر او، سلینا کامولی، با انتشار پستی در اینستاگرام به این جدایی واکنش نشان داده است.

او در این پست نوشت: «واقعاً بد نیست که همسری داشته باشی که ۲۰ ساعت در روز به یک باشگاه فکر نمی‌کند.» این جمله به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش‌های مختلفی را از سوی هواداران به همراه داشت. برخی از هواداران یوونتوس نیز نسبت به این پست واکنش نشان داده و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کردند.

کامولی نیز پس از جدایی از یوونتوس، در بیانیه‌ای رسمی از این باشگاه تشکر کرد و گفت: «من تصمیم گرفتم از سمت مدیرعاملی باشگاه یوونتوس کناره‌گیری کنم. از جان الکان و اکسور بابت فرصتی که برای فعالیت در این باشگاه معتبر در اختیارم قرار دادند، سپاسگزارم.»

در ادامه، باشگاه یوونتوس جزئیات مالی جدایی کامولی را نیز اعلام کرد و مشخص شد که او مبلغ ۸۵۰ هزار یورو به عنوان تسویه‌حساب دریافت خواهد کرد.

این جدایی به نوعی بازگشت به ریشه‌ها برای یوونتوس تلقی می‌شود، چرا که این باشگاه در گذشته با تکیه بر بازیکنان ایتالیایی به موفقیت‌های بزرگی دست یافته بود و اکنون به نظر می‌رسد این رویکرد بار دیگر در دستور کار مدیران باشگاه قرار گرفته است.

 

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