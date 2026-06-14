بارسلونا، با ۶۵۰ میلیون یورو، در صدر بازیکنان ارزشمند جام جهانی

به گزارش ایلنا، بارسلونا با داشتن چندین بازیکن ارزشمند، یکی از جذاب‌ترین تیم‌ها در این جام جهانی به شمار می‌رود. بر اساس اطلاعات سایت ترنسفرمارکت، لامین یامال با ارزشی معادل ۲۰۰ میلیون یورو، در صدر لیست بازیکنان با ارزش‌ترین قرار دارد و هم‌ارزش با ارلینگ هالند است. کیلیان امباپه نیز با ۱۸۰ میلیون یورو در جایگاه سوم قرار دارد. پدری با ارزشی معادل ۱۵۰ میلیون یورو و هم‌ارزش با مایکل الیسی، در رتبه چهارم است.

در مجموع، ۱۸ بازیکن در این لیست، ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیون یورو دارند. جوائو نوس، وینیسیوس و ویتینیها هر یک با ۱۴۰ میلیون یورو، جود بلینگام با ۱۳۰ میلیون یورو، دوئه و رایس با ۱۲۰ میلیون یورو، ساکا با ۱۱۰ میلیون یورو و ویرتز، مویسز کاسیدو، سالیبا، خولین آلوارز و عثمان دمبله هر یک با ۱۰۰ میلیون یورو در این لیست قرار دارند.

علاوه بر این، پنج بازیکن دیگر از بارسلونا نیز در جمع ۱۰۰ بازیکن با ارزش‌ترین قرار دارند. جوان گارسیا با ۴۵ میلیون یورو، فِران تورس با ۵۰ میلیون یورو، دانی اولمو با ۶۰ میلیون یورو و رافینیا با ۷۰ میلیون یورو در این لیست حضور دارند. پاو کوبارسی با ارزشی معادل ۸۰ میلیون یورو به ۱۰۰ میلیون نزدیک می‌شود. بازیکن ارزشمند بارسلونا که از حضور در این جام جهانی بازمانده، فرمین با ارزشی معادل ۱۰۰ میلیون یورو است که به دلیل شکستگی در متاتارس پنجم، نتوانست در این رقابت‌ها شرکت کند. در صورت انتخاب، الکساندر بالده با ۵۰ میلیون یورو نیز به این گروه اضافه می‌شد.

در مجموع، از ۱۰۰ بازیکن با ارزش‌ترین، ۷۲ نفر اروپایی، ۱۹ نفر آمریکای جنوبی، هشت نفر آفریقایی و تنها یک نفر آسیایی هستند که آن هم عبدکودیر خوسانوف، مدافع ازبکستانی منچسترسیتی است.

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