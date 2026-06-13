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جام جهانی ۲۰۲۶؛

یاکین: باید کار قطر را زودتر تمام می‌کردیم؛ از دست دادن پیروزی تلخ است

یاکین: باید کار قطر را زودتر تمام می‌کردیم؛ از دست دادن پیروزی تلخ است
کد خبر : 1798543
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سرمربی تیم ملی سوئیس پس از تساوی ناامیدکننده برابر قطر در هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶ تأکید کرد که شاگردانش فرصت‌های زیادی برای قطعی کردن پیروزی داشتند، اما عدم استفاده از موقعیت‌ها باعث از دست رفتن دو امتیاز ارزشمند شد.

به گزارش ایلنا، مورات یاکین، سرمربی تیم ملی سوئیس، پس از تساوی ۱-۱ برابر قطر در نخستین دیدار دو تیم در جام جهانی ۲۰۲۶، از نتیجه نهایی ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود تیمش شایسته کسب سه امتیاز بوده است.

یاکین در واکنش به گل دیرهنگام قطر اظهار داشت که تیمش در بیشتر دقایق مسابقه کنترل بازی را در اختیار داشت و با خلق موقعیت‌های متعدد می‌توانست اختلاف را افزایش دهد، اما ناکامی در گلزنی باعث شد قطر تا آخرین لحظات در بازی باقی بماند. سوئیس در این دیدار از نظر مالکیت توپ و تعداد موقعیت‌ها برتری محسوسی نسبت به حریف داشت.

سرمربی سوئیس همچنین از عملکرد دفاعی و واکنش‌های دروازه‌بان قطر تمجید کرد و تأکید داشت که تیمش بهای از دست دادن فرصت‌ها را پرداخت کرده است. در نهایت، گل دیرهنگام قطر باعث شد سوئیس به جای سه امتیاز، تنها با یک امتیاز زمین را ترک کند.

یاکین پیش از آغاز جام جهانی گفته بود که تیمش توان رقابت با بهترین تیم‌های جهان را دارد و هدف سوئیس ارائه نمایشی قدرتمند در این رقابت‌هاست. تساوی برابر قطر حالا فشار را روی این تیم برای دیدارهای آینده مرحله گروهی افزایش داده است. 

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