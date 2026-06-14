پیش بینی جنجالی کلینزمن از قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶
یورگن کلینزمن، قهرمان سابق جام جهانی با تیم ملی آلمان، برزیل را به عنوان تیم مورد علاقه خود برای قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب کرده است.
به گزارش ایلنا، کلینزمن که در سال ۱۹۹۰ با تیم ملی آلمان قهرمان جهان شد، در دو نوبت برزیل را به عنوان تیم برتر برای پیروزی در این دوره از مسابقات معرفی کرد و با پیشبینیهای سوپرکامپیوتر «اپتا» که اسپانیا و فرانسه را به عنوان فینالیستهای احتمالی معرفی کرده، مخالفت کرد. این سوپرکامپیوتر با انجام حدود ۱۰ هزار شبیهسازی، برزیل را به عنوان ششمین تیم مورد علاقه برای قهرمانی معرفی کرده است.
کلینزمن در ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، گفت: «در این مورد، فکر میکنم اپتا اشتباه میکند، هرچند کارهای خوبی انجام میدهد، اما تیم مورد علاقه من برزیل است.»
این اولین باری نیست که کلینزمن به تیم ملی برزیل اعتماد دارد. او در مصاحبهای با ایاسپیان، به تجربه و دستاوردهای کارلو آنچلوتی، سرمربی برزیل، اشاره کرد و گفت: «به نظر من، برزیل تیم شماره یک در این جام جهانی است. واقعاً فکر میکنم کارلو آنچلوتی آنها را از منطقه راحتی خارج کرده است. این اولین بار است که برزیل یک مربی خارجی استخدام کرده، چیزی که دیگر کشورهای بزرگ مانند ایتالیا جرات انجام آن را ندارند. و فکر میکنم اگر کسی بتواند با تمام چالشهای فوتبال برزیل کنار بیاید، آن شخص کارلو آنچلوتی است، زیرا او دقیقاً این نوع ویژگی و شخصیت را دارد که شادی، انرژی و ایمان را به ارمغان میآورد.»